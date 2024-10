Cielecka wróciła do romansu z Chyrą. "Byliśmy smakowitym kąskiem"

Magdalena Cielecka w nowym wywiadzie dla "Vivy!" wróciła do tematu dawnego związku z Andrzejem Chyrą. A wszystko przez pytanie Beaty Nowickiej, która wypomniała im wspólną pracę, która przerodziła się w romans. - "Samotność w sieci" kręciliście w 2006 roku w Paryżu, Monachium, Berlinie i Nowym Orleanie. Zagrałaś główną rolę u boku Andrzeja Chyry. Film przyniósł Ci ogromną popularność i..." - zapytała dla znanego dwutygodnika i otworzyła swoją rozmówczynię. - Film miał wielką machinę promocyjną, wisieliśmy na ogromnych banerach w wielu miastach, a nasze zdjęcia z różnego typu imprez pojawiały się w różnych magazynach. Media dopiero raczkowały. Pojawili się paparazzi. Nikt nie wiedział, czym to jeść, ale wszyscy się tym zachłysnęli, to była jazda bez trzymanki - stwierdziła aktorka w nowej "Vivie!" i przeszła do szczegółów.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeżowska o byłym partnerze

Magdalena Cielecka rozlicza się z dawnego związku

Magdalena Cielecka rozumie zainteresowanie fanów swoim dawnym związkiem. Nie ma do nikogo żalu, że ktoś się tym interesował. Zapewnia, że ma wiele dystansu i zrozumienia. - Jako para byliśmy z Andrzejem smakowitym kąskiem i idealnym tematem. Jednocześnie beneficjentami i ofiarami. Poza tym nie ukrywaliśmy się, byliśmy szczęśliwi w związku, pracowaliśmy razem, nie tylko przy tym filmie, również w teatrze, do tej pory zresztą pracujemy. Zainteresowanie mediów przyjmowałam jako coś naturalnego, trudno było buntować się czy obrażać na to, że uprawia się zawód, który niesie ze sobą również tego typu konsekwencje - stwierdziła.

Magdalena Cielecka o związku z Bartoszem Gelnerem

W tej samej rozmowie Magdalena Cielecka przyznała, że nigdy nie bała się samotności. Po 30-tce przez cztery, pięć lat nie była w żadnym związku. Bo tak było jej dobrze. Ale mimo wszystko jest kobietą, która uwielbia być w relacji, a z tej, w której jest obecnie, jest niezwykle dumna. Jak zaznaczyła: - Dziś jestem w relacji, którą bardzo sobie cenię. Tworzymy z Bartkiem związek na własnych zasadach, bo to nasze życie, nasze wybory! - podsumowała w "Vivie!" mówiąc o ostatnim związku z Bartoszem Gelnerem.