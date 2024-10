Aleksandra Kisio przez długi czas walczyła o karierę w show-biznesie. Kobieta kształciła się w szkole teatralnej. Jako początkująca aktorka otrzymywała wiele ról w serialach i filmach. Z czasem jednak jej życie zawodowe zostało odstawione na bok. Wszystko przez jej mamę, Izabelę Kisio-Skorupę. W 2013 roku między obiema paniami wybuchła prawdziwa afera. Zaczęło się od tego, że kobieta żaliła się w mediach, że córka źle ją potraktowała. Aleksandra zaprzeczała wszelkim zarzutom. Później zniknęła z show-biznesu. Dziś aktorka ma 41 lat. Jest podobna do swojej mamy?

Aleksandra Kisio to skóra zdarta z mamy? Aktorka nie utrzymuje kontaktu z Izabelą Kisio-Skorupą

Aleksandra Kisio powoli wraca do świata show-biznesu. Po tym, jak zrobiła sobie przerwę od ścianek i blasku fleszy, zajęła się rodziną. Ponowną aktywność aktorki można szczególnie zauważyć w mediach społecznościowych. Kobieta zebrała prawie osiem tysięcy obserwatorów na Instagramie. Na jej profilu nie brakuje kadrów z bliskimi, a także z życia zawodowego. Ostatnio Kisio zaprezentowała nagranie tuż po wyjściu do fryzjera. Charakterystyczny wygląd od razu skojarzył się jednemu z internautów. "Czysta mama" - napisał obserwator aktorki. "Pewnie dla niej to jest żaden komplement" - zauważyła inna osoba. Relacje Aleksandry Kisio z mamą do dziś pozostają napięte. Myślicie, że panie wyglądają jak dwie krople wody?

Izabela Kisio-Skorupa nie ma kontaktu z córką. O co poszło?

W 2013 roku doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Izabela Kisio-Skorupka na łamach jednego z tabloidów opowiedziała o tym, że córka wyrzuciła ją z domu. To był jednak dopiero początek. Kobieta żaliła się, że ukochany aktorki odnosił się do niej bez szacunku. Aleksandra Kisio nie pozostawiła tego bez komentarza. W odpowiedzi na te słowa gwiazda wydała oświadczenie, w którym wszystkiemu zaprzeczyła. Ostatecznie odcięła się od mamy. Obie kobiety nie znalazły drogi do pogodzenia się. Wciąż po ponad dziesięciu latach od sytuacji nie utrzymują ze sobą kontaktu. Izabela Kisio-Skorupa nie została nawet zaproszona na ślub aktorki.