Kora doczekała się dwóch synów. Obaj do dziś unikają blasku fleszy

Kora jest artystką, która ukształtowała gust muzyczny wielu Polaków. Nie da się zapomnieć kultowych utworów Maanamu takich jak: "Kocham cię, kochanie moje", "Krakowski spleen" czy też "Szare miraże". Gwiazda niestety odeszła w 2018 roku, ale do dziś inspiruje. Kora nie była tylko wokalistką uwielbianego zespołu, ale także matką. Przed 30. rokiem życia urodziła dwóch synów. Przez długi czas nie wiedzieli, że są przyrodnimi braćmi.

Kora miała dwóch synów - każdego z innym mężem. Wychowywała ich razem

Kora najpierw związana była z Markiem Jackowskim. Para zdecydowała się na ślub w 1971 roku. Niedługo później, bo w 1972 roku, na świecie pojawił się ich syn - Mateusz Gabriel. Co ciekawe, w roku 1974, piosenkarka zdecydowała się na udział wraz z synem w okładkowej sesji zdjęciowej dla magazynu "Przekrój". Wokalistka Maanamu nie stroniła od towarzystwa mężczyzn i po czasie poznała Kamila Sipowicza, z którym nawiązała romans. W 1976 roku na świecie pojawił się Szymon Emanuel. Synowie Kory dorastali razem, ale dopiero po czasie dowiedzieli się, że są przyrodnimi braćmi. Panowie nie są jednak zainteresowani światem show-biznesu i raczej stronią od blasku fleszy.

Mateusz Jackowski najpierw zdecydował się na karierę akademicką i zdobył tytuł dietetyka klinicznego. To nie było jednak "to". Po czasie postanowił zmienić branżę. Znalazł nową pasję - grafikę komputerową. Jednym z jego dzieł jest okładka albumu "Miłość jest cudowna" z okazji 40 lat działalności Maanamu. Jeśli chodzi o Szymona Sipowicza, skupia się on na życiu rodzinnym i wychowywaniu syna z ukochaną - Katarzyną Zielonką. W 2016 roku podzielił się w "Dzień dobry TVN" pasją do skateboardingu. Sipowicz był również modelem i DJ'em.

Mateusz po latach dowiedział się, że Szymon jest jego przyrodnim bratem. Tak wpłynęło to na ich relację

Mateusz Jackowski wyjawił, że prawda o ojcu Szymona, którym okazał się być Kamil Sipowicz, w żaden sposób nie wpłynęła na relacje rodzinne. Nie pogorszyła także więzi z bratem. - Dla mnie nie miało to żadnego znaczenia. Mój brat jest moim bratem, niezależnie od tego, kto jest jego ojcem. Znam go od zawsze, a moja mama jest jego mamą, to wystarczy - wyjawił w rozmowie z PAP. - Nie pamiętam, kiedy dokładnie dowiedziałem się, że Szymon jest synem Kamila. Miałem wtedy chyba dziesięć lat. I szczerze mówiąc zawsze dziwiłem się, że prawda tak późno wyszła na jaw, bo kiedy patrzy się na Szymona, to od razu się rzuca w oczy, że jest podobny do Kamila - dodał.