Deynn, a właściwie Marita Majewska-Surma, od lat działa w sieci, dzięki czemu zyskała milionowe grono odbiorców, którzy chętnie śledzą jej codzienność. Wraz z mężem opierała swoje treści na siłowni oraz zdrowym trybie życia. Teraz z pewnością wiele się zmieni w życiu pary influencerów, gdyż już niedługo na świecie pojawi się ich pierwsze dziecko. Przyszła mama podzieliła się ciążowymi krągłościami w sieci. Przy okazji odpowiedziała na zarzut, iż dziecko jest wyłącznie ratowaniem związku.

Deynn pokazuje ciążowe krągłości. Odpowiada na zarzuty internautów

To już nie jest pierwszy etap ciąży, gdyż influencerka podkreślała, że nie musi już ukrywać widocznego brzucha. Należy podkreślić, że w pewnością było to dla niej trudne, bo często prezentowała wysportowane ciało w sieci. Postanowiła nawet pochwalić się zdjęciem, na którym widać krągłości! Przy okazji zdecydowała odnieść się do jednego z komentarzy - choć podobnych pojawiało się pod postem z ogłoszeniem ciąży wiele. "Ratowanie niestabilnego związku dzieckiem..." - napisał jeden z internautów. Deynn jasno skwitowała sprawę. "Oh, no tak, nie wiesz, jak dowalić, to dowalisz największą głupotą. Ratujemy związek prawie od roku, chodząc tydzień w tydzień na terapię" - zaczęła w odpowiedzi na zarzut.

Nie zrobiliśmy dziecka w momencie, w którym byliśmy rok temu, czyli kłótnie, awantury, wyzwiska... tylko wtedy, kiedy naprawiliśmy wszystko, co złe, wyjaśniliśmy wszystkie sprawy, naprawiliśmy głowę i właśnie teraz jesteśmy dojrzali i gotowi jak nigdy na potomstwo

- podkreśliła. "Zastanów się, co ty piszesz. Wiem, że to takie popularne: 'Zrób dziecko, jak jest źle - to się naprawi'. Gówno prawda, może i się naprawi, ale tylko na chwilę. Rzeczy niewyjaśnione, zaklejone lekkim plasterkiem, w końcu nabiorą siły i uderzą z podwójną mocą. Nieskromnie napiszę, że nasze działanie, naprawa i dbanie o miłość powinno być przykładem. Przykładem, że można, że warto" - podsumowała influencerka. Chodzi o kryzys, który miał miejsce w zeszłym roku - małżeństwo wisiało na włosku. Para zdecydowała się na terapię, by zażegnać problemy.

Deynn i Majewski opublikowali uroczy film

By ujawnić informację o tym, że niedługo na świecie pojawi się pierwsze dziecko małżonków, influencerzy zdecydowali się na nagranie filmiku, na którym Marita ubrana w obcisłą sukienkę prezentuje ciążowe krągłości. Para łapie się za ręce i całuje. Majewski czule dotyka brzucha ukochanej. "Już teraz jesteś całym naszym światem. Czekamy na ciebie, mama i tata" - czytamy w opisie nagrania.