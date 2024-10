Agnieszka Kaczorowska jeszcze 29 lipca opublikowała na Instagramie rodzinne zdjęcie, na którym pozuje uśmiechnięta w towarzystwie córek i męża, Macieja Peli. Nowe doniesienia medialne jednak nie napawają optymizmem. Portal Pudelek dotarł do osoby z otoczenia pary, która wyznała, że ci mieli we wrześniu tego roku podjąć decyzję o rozłące. Aktorka i tancerka, jak i jej mąż nabrali jednak wody w usta. "Na ten moment nie chcę komentować zaistniałej sytuacji" - odpisali, proszeni przez portal o komentarz. Każde z nich nie przestaje być aktywne w mediach społecznościowych. W obliczu doniesień aktorka zdecydowała się odezwać do obserwatorów. Wygląda na to, że pozostaje konsekwentna, co do wcześniejszej wypowiedzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto pomaga Agnieszce Kaczorowskiej w opiece nad dziećmi? "Mamy taką ciocię"

Kaczorowska odezwała się do fanów. Nagle wtargnął inny mężczyzna. Dobrze go znacie

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela są pod baczną obserwacją fanów. Ci analizują ich posty, publikowane w mediach społecznościowych. Mąż aktorki jeszcze przed pojawieniem się w mediach informacji o rzekomym rozstaniu, na InstaStories zamieścił zdjęcia z siłowni. Przy okazji pochwalił się formą i ujawnił, że w ostatnim czasie sporo schudł - aż dziesięć kilo. Nie wynika to raczej ze stresu, a tego, że na poważnie podszedł do tematu pracy nad wymarzoną sylwetką. Agnieszka 2 października wybrała się na event, co postanowiła nagrać na InstaStories.

Cześć, cześć, dzień dobry, jestem dzisiaj na spotkaniu prasowym

- zaczęła aktorka, gdy nagle przerwano jej, a w kadr wkradł się mężczyzna, który pocałował ją w policzek. Okazał się nim Maciek Radek, który również jest aktorem. "Nic piękniejszego dziś nie zobaczycie, Agnieszka Kaczorowska" - powiedział. "O boże, jakie to miłe, bardzo miłe" - szybko zareagowała na komplement Agnieszka, nie kryła przy tym szerokiego uśmiechu. Aktorka słowem nie odniosła się do medialnych doniesień o rzekomym rozstaniu z mężem. Wygląda na to, że każde z nich zajęło się swoimi obowiązkami i na ten moment nie zamierzają nic dementować, ani potwierdzać.

Agnieszka Kaczorowska nie ochrzciła dzieci. Podała powody

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela doczekali się dwóch córek - Emilii oraz Gabrieli. Oboje są bardzo zaangażowani w rodzicielstwo. Niedawno aktorka wyjawiła, że nie zdecydowali się na to, żeby ochrzcić swoje pociechy. Podczas rozmowy z portalem Jastrząb Post tancerka podkreśliła, że "duchowość jest dla niej ważna, ale nie jest przyklejona do żadnej religii". Przy okazji chętnie podzieliła się powodami tej decyzji. - Wychowujemy dziewczynki w otwartości na wszystkie religie. One same podejmą decyzje, do jakiego wyznania - jeżeli w ogóle - będą chciały przynależeć. Ja oczywiście mam zdanie na temat religii. Dla mnie ważniejszy jest temat zadbania o swoją duchowość - podkreśliła.