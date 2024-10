Dariusz Pachut i Doda nie są już razem. "W związku ze spekulacjami pojawiającymi się coraz liczniej w mediach, a także pytaniami od dziennikarzy, które stają się uporczywe i męczące, chciałbym poinformować o zmianach, jakie nastąpiły w moim życiu osobistym w ostatnim czasie. Miesiąc temu, po zakończeniu projektu w Norwegii, nad którym pracowałem z pełnym zaangażowaniem, postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustalaliśmy, przyjechać do Turcji. Zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem" - zaczął sportowiec na Instagramie, co wielu dało do myślenia. "Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku. Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za wspólne 2,5 roku, które dzieliliśmy i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości" - dodał. Obserwatorzy sportowca przypuszczali wcześniej, że ten był na rajskich wakacjach.

Dariusz Pachut tajemniczo wspomniał o wczasach w Turcji. Faktycznie było źle?

Rozłąka byłego policjanta i podróżnika z wokalistką wielu wprawiła w osłupienie. Wielokrotnie byli na wspólnych wyjazdach, pełnych romantycznych niespodzianek. Ostatnio Doda i Pachut odwiedzili przecież Turcję. Wokalistka sama chętnie wstawiała zdjęcia w kostiumie, z kolacji czy zwiedzania miasta właśnie z tego wypadu. Według oświadczenia Dariusza Pachuta, te wakacje nie pozostawiły tak miłych wspomnień, jak by się mogło wydawać. Tymczasem on sam na Instagramie udostępnił kadry z pobytu w tureckiej willi, gdzie pozuje na basenie, pełen radości i uśmiechu. Jego wpisy mają również radosny charakter. Pisze w nich o energii i odkrywaniu świata z pasją. Co zatem naprawdę działo się w Turcji?

Doda dyplomatycznie o rozstaniu

Przedstawiciele piosenkarki już zareagowali na burzę związaną z oświadczeniem Pachuta. "Doda nie komentuje życia prywatnego od ponad roku i dobrze jej z tym. Od strony managementu mogę podsumować jedynie, że biorąc pod uwagę liczne komentarze pod postami, przed artystką z pewnością nowy, lepszy rozdział życia" - dowiedział się Pomponik, co daje jasno do zrozumienia, że związek nie przetrwał próby czasu.