Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez wielu postrzegani byli za wzorowy duet - ciepłe wyznania w mediach, wspólne filmy czy zdjęcia, a także biznes. Para doczekała się także dwóch córek. Teraz jednak pojawiły się doniesienia o ich rzekomym rozstaniu. Co się stało?

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczorowska wspomina swój ślub. Mówi o nietypowej sytuacji

Agnieszka Kaczorowska i Macie Pela nie są już razem? Informator mówi jasno

Zgodnie ze źródłem, do którego dotarł Pudelek, znany duet podjął we wrześniu 2024 roku decyzję o rozłące. Miała potwierdzić to osoba z otoczenia Kaczorowskiej i Peli. Portal próbował również uzyskać komentarz od samych zainteresowanych. "Na ten moment nie chcę komentować zaistniałej sytuacji" - taką odpowiedź otrzymał. Zgodnie z ustaleniami nie wpłynął do sądu pozew o rozwód. Agnieszka Kaczorowska jednak nadal na Instagramie jest podpisana jako Agnieszka Kaczorowska-Pela. 1 sierpnia duet był razem w górach, o czym świadczy zdjęcie w social mediach tancerki.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela już wcześniej byli podejrzewani o rozstanie. Wtedy zaprzeczali

Gwiazda "Klanu" stanęła na ślubnym kobiercu z Maciejem Pelą 7 września 2018 roku w Toskanii. Poznali się z kolei podczas rozmowy o pracę. „Muszę przyznać, że już wtedy coś wisiało w powietrzu. Ale żadne z nas nie pozwoliło sobie na nic, bo byliśmy w zawodowych relacjach" - wspominała tancerka "Faktowi". - Całe życie się zastanawiałam, skąd będę wiedziała, że to będzie ten, za którego chcę wyjść za mąż. Teraz wiem, że to się po prostu czuje. Jeśli to jest taki strzał, jak w naszym przypadku, to nie ma na co czekać - wyznała z kolei Plejadzie. Podobne zdanie miał mieć jej partner. Kilka lat później niektórzy podejrzewali, że miłość między tą dwójką wygasła, czemu Kaczorowska zaprzeczała, nawiązując do sesji okładkowej z mężem. "A po tej okładce "życzliwi" wróżyli nam "klątwę okładkową" i rozstanie. Otóż… Wasze niedoczekanie!" - napisała swego czasu na InstaStories, gdzie mogliśmy zobaczyć Kaczorowską i Pelę z uśmiechami na twarzach. Ciekawe, kiedy sami zainteresowani precyzyjnie skomentują najnowsze doniesienia.