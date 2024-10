Agnieszka Kaczorowska nie ochrzciła dzieci. Podała powody

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela wzięli ślub w 2018 roku. Ceremonia odbyła się we Włoszech. Tancerze doczekali się dwóch córek - Emilii oraz Gabrieli. Teraz w mediach pojawiła się informacja o tym, że Kaczorowska i Pela rzekomo się rozstali. Oboje nie chcieli komentować tych doniesień. Aktorka chętnie jednak rozmawia z mediami na inne tematy. Wspomniała o religii podczas ostatniego wyjścia na event promujący kampanię "Dotykam=Wygrywam".

Agnieszka Kaczorowska dba o duchowość. "Nie zamykam się"

Agnieszka Kaczorowska otworzyła się na temat religii podczas rozmowy z portalem Jastrząb Post. -Duchowość jest dla mnie ważna, natomiast nie jestem przyklejona do żadnej religii. Moja wiara jest niejednoznaczna. Są rzeczy, w które wierzę, jednak nie zamykam się na wszystko, co inne. Nie należę do Kościoła katolickiego, nie chodzimy do kościoła, dziewczynki nie są ochrzczone - mówiła. Kaczorowska dodała, że to córki zdecydują o swojej przyszłości. - Wychowujemy dziewczynki w otwartości na wszystkie religie. One same podejmą decyzje, do jakiego wyznania - jeżeli w ogóle - będą chciały przynależeć. Ja oczywiście mam zdanie na temat religii. Dla mnie ważniejszy jest temat zadbania o swoją duchowość - skwitowała Agnieszka Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska o trudach macierzyństwa. "To wyrzeczenia, poświęcenie, to masa granic"

Agnieszka Kaczorowska spełnia się jako mama. Tancerka nie ukrywa jednak, że ta rola jest bardzo wymagająca. "To coś, czego nie zakryjesz i nie da o sobie zapomnieć. Musisz być naprawdę pewna. Po stokroć!" - pisała jakiś czas temu w mediach społecznościowych. Wspomniała także o wpływie dzieci na związek. "To wyrzeczenia, poświęcenie, to masa granic do przekroczenia, to wielka lekcja charakteru, osobowości, a także ogromny test dla związku. To coś, co mi daje ogromne spełnienie, satysfakcję, poczucie szczęścia" - czytaliśmy na instagramowym profilu Kaczorowskiej.