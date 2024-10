Hanna Turnau popularność zdobyła między innymi dzięki roli Sylwii Kosteckiej z serialu "M jak Miłość", ukochanej Andrzeja Wernera, którego gra Jacek Kopczyński. Aktorka cieszy się dużą sympatią widzów także na Instagramie, gdzie dodała zaskakujące dla niektórych zdjęcie. Jesteście ciekawi jakie?

REKLAMA

Zobacz wideo Sienkiewicz szczerze o finansach

Hanna Turnau wspomina lato w wersji topless. "Perfekcyjne ciało"

"Wspomnienie lata w chłodny poranek. Ja tam się cieszę, uwielbiam cztery pory roku i zmiany" - napisała aktorka w najnowszym poście. Zapozowała w niepełnym bikini, ponieważ postanowiła wystąpić bez góry kostiumu kąpielowego. Uwieczniła, kiedy zmierza w stronę morza, odwrócona tyłem do obiektywu. Co na to fani Turnau? Są zachwyceni jej figurą. "Piękna kobieta", "Bezwstydnica", "Internet zapłonął" - czytamy pod postem. Co ciekawe, zdjęcie aktorki polubił również jej serialowy partner, czyli Jacek Kopczyński.

Hanna Turnau na rzekomej randce z Kopczyński. Od doniesień aż wrzało

Miłośnicy "M jak miłość" na pewno ucieszyliby się, gdyby ekranowa para dogadywała się tak dobrze w życiu prywatnym, jak na planie serialu. Wielokrotnie łączono Turnau i Kopczyńskiego. Jakiś czas temu widziano aktorów razem w restauracji. "Paparazzi wypatrzyli ich w środku nocy w restauracji Mateusza Gesslera w popularnej wśród warszawiaków Hali Koszyki. A to był początek gorącej nocy. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że aktorka wciąż nosi obrączkę i kilka dni później widziana była z mężem, Michałem Turnauem w Krakowie na Festiwalu Muzyki Filmowej" - podawało "Twoje Imperium". Sama zainteresowana z kolei nie wspominała w mediach o żadnym kryzysie w jej związku. Na dodatek podzieliła się pewien czas temu komentarzem od męża. - Mąż: 'Idziesz w piżamie do sklepu?'. Przecież to jest bardzo wyjściowa piżama - przytoczyła na Instagramie, kiedy partner komentował jej letni komplet. Kopczyński z kolei dwa lata temu rozstał się z wieloletnią partnerką, Patrycją Markowską. Później spotykał się z Klaudią Kardas, z którą finalnie także nie jest już w relacji.