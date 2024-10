Tak mieszkają Myrcha i Gajewska. W gniazdku dużo szarości i bieli

Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha mają bardzo romantyczną historię miłosną z polityką w tle. Para pobrała się na oczach całej Polski w 2018 roku. Od tamtej pory wiodą szczęśliwe życie z gromadką dzieci, pozostając aktywnymi zawodowo.

Tak mieszkają Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha. W mieszkaniu roi się od szarości i bieli

Zarówno Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha chętnie udzielają się w mediach społecznościowych. Tam możemy często zobaczyć, jak mieszkają. Choć w mieszkaniu dominuje szarość, pokoik dziecięcy został urządzony w bieli. Znajduje się w nim ogromne łóżko z białą ramą oraz białe ściany, na których wiszą obrazki z lisami, słoniami i innymi zwierzętami.

W biało-szarej jadalni króluje duży okrągły stół. Na parapecie można dostrzec mnóstwo zdjęć rodzinnych, oprawionych w złote i srebrne ramki. Widać, że rodzina jest dla polityków najwyższą wartością. Z jadalni jest wyjście bezpośrednio na salon, w którym głównym meblem jest ogromna, biała sofa, na której można się zrelaksować po pełnym wrażeń dniu.

Widać, że Myrcha i Gajewska mają zamiłowanie do obrazów, bo tychże nie szczędzili również na ścianie w salonie. Na białej komodzie znajdują się zaś rośliny w doniczkach. W tym pomieszczeniu znajduje się właśnie szara, drewniana podłoga, na której para uwielbia bawić się z dziećmi, telewizor, szaro-kolorowy stolik i zielony fotel. Całość tworzy oryginalną i spójną kompozycję.

Do Gajewskiej spływają nie tylko skandaliczne groźby. Dręczyciele poszli o krok dalej

O Kindze Gajewskiej zrobiło się głośno po tym, jak bezprawnie zatrzymano ją w Otwocku rok temu. Nie zdążyła się nawet wylegitymować. Wszystko przez to, że Gajewska poruszyła temat afery wizowej. Kobieta dostawała nawet groźby skierowane do jej dzieci. - Zgłosiłam dziś sprawę do Komendy Stołecznej Policji. Czekam na ich reakcję. Wczoraj maile, dzisiaj pocięte banery okręgu bocznego z moim wizerunkiem. Aż strach myśleć, co będzie jutro - wyznała. Dodała ponadto odważnie: - Naszej ofensywy prawdy nie zatrzymają. Nie zamkną nam ust - mówiła wówczas.