Katarzyna Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz stworzyli Kwiat Jabłoni w 2018 roku. Od tej pory wiele się zmieniło. Kariera rodzeństwa rozwinęła się w zaskakująco szybkim tempie. Obecnie to jeden z najpopularniejszych duetów w Polsce. Sienkiewiczowie spędzają ze sobą mnóstwo czasu na scenie, ale również i poza nią. Podczas koncertów sprawiają wrażenie niezwykle zgranych i spokojnych. Okazuje się jednak, że poza sceną dochodzi między nimi do "tarć". Wszystko przez wybuchowy charakter wokalistki.

Zobacz wideo Kto jest bardziej wybuchowy w duecie Kwiat Jabłoni? "Nie wierzę"

Kwiat Jabłoni szczerze o relacjach w domu. "Ścierają się nasze charaktery"

Rodzeństwo nie ukrywa, że tak jak w każdej rodzinie i u nich zdarzają się gorsze momenty, w których dochodzi do mocniejszych dyskusji. Ku zaskoczeniu prowadzącej wywiad, Agnieszki Matrackiej z portalu kobieta.pl, to właśnie Katarzyna jest tą bardziej "wybuchową" osobą. - To jest ta podstawowa różnica między nami. Jacek jest bardzo spokojny, a ja jestem dosyć ekspresyjna i myślę, że czasami tutaj ścierają się nasze charaktery, bo czasami Jacek nie do końca może zrozumieć moją ekspresję i chęć wyjaśnienia czegoś natychmiast - zaczęła wokalistka. Później zwróciła się bezpośrednio do swojego brata. - Ty byś wolał zaczekać, przemyśleć, wrócić za jakiś czas do jakiegoś tematu, trudnego - wyznała. - Generalnie tak - potwierdził muzyk.

Katarzyna i Jacek Sienkiewiczowie mają trójkę rodzeństwa. Jak się z nimi dogadują?

Duet z Kwiatu Jabłoni odwiedził niedawno Kubę Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. W rozmowie Sienkiewiczowie zdradzili, że łącznie mają trójkę rodzeństwa - dwoje z nich są rodzeństwem przyrodnim. Muzycy zapewnili, że nie ma między nimi żadnej niezdrowej rywalizacji. Takich negatywnych emocji udało się uniknąć dzięki wychowaniu rodziców. - Nie zbudowali między nami rodzice zazdrości ani poczucia lepszy-gorszy, starszy-młodszy - zaznaczyła piosenkarka. - Nasi rodzice starali się bardzo wyrobić w nas takie poczucie równości. Na przykład na takiej zasadzie, że jeśli jedno dostawało prezent na urodziny, no to drugie też dostawało, chociaż tych urodzin nie miało - dodał Jacek. ZOBACZ TEŻ: Kasia z Kwiatu Jabłoni na starym zdjęciu. Nie zawsze miała taką fryzurę. "Piękny, naturalny look"