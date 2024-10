Maciej Maleńczuk ostro o Smolastym. 'Gość jest beznadziejny'

Maciej Maleńczuk jak na prawdziwego artystę przystało, znany jest ze swojego ciętego języka i kontrowersyjnych wypowiedzi. Nie szczędzi krytyki pod adresem polityków czy ludzi ze świata show-biznesu. Wobec tych ostatnich ma naprawdę wysokie oczekiwania, szczególnie jeśli chodzi o jego młodszych kolegów po fachu.

Maciej Maleńczuk nie szczędził krytyki Smolastemu. "Gość jest beznadziejny. Widownia drze mordę za niego"

Ostatnio mocno oberwało się Smolatemu. Kuba Wojewódzki, w nawiązaniu do słów Maleńczuka, które wypowiadał w jego programie o Macie (i jego braku rytmu) oraz Dawidzie Podsiadło (i jego braku talentu), zapytał: - To jest efekt twojej meta świadomości warsztatowej i artystycznej czy taka lekka już gorycz bluesowego seniora? - zaczął Wojewódzki.

Z pewnością jest w tym trochę goryczy, przyznaję, natomiast sumą tych wszystkich osób, które wymieniłeś, jest obecnie Smolasty, który raz na zawsze udowadnia wszystkie moje tezy

- odpowiedział szczerze Maleńczuk, kontynuując myśl, Maleńczuk doszedł do wniosku, że polscy raperzy są "do d**y", z wyjątkiem Taco Hemingwaya, który czasami "powie coś mądrego".

Wojewódzki jednak nie chciał odpuścić tematu Smolastego. Maleńczuk wolał jednak uciąć jego wypowiedź, oceniając, że "on nie umie śpiewać". - Ty naprawdę uważasz, że dzisiaj podstawową kategorią, gdy ktoś wychodzi na scenę, jest umiejętność śpiewania? - dopytywał Wojewódzki. Wtedy Maleńczuk odniósł się do sytuacji, kiedy Smolasty odwoływał koncerty. - Przez tę całą sytuację ze Smolastym, że on tam zawalał koncerty itd., zaczęły się pojawiać na TikToku fragmenty jego różnych występów, bo tak to nawet nie wiedziałem, co on robi. [...] Prawdopodobnie wynajął jakąś agencję do ocieplenia wizerunku i zaczęły się pojawiać fragmenty różnych jego wykonań - mówił.

Gość jest beznadziejny! Kompletnie nie potrafi śpiewać, widownia drze mordę za niego

Maleńczuka "drażni młodość"? Oto, co odpowiedział

Słynący z "pytań w punkt" Kuba Wojewódzki bez pardonu zapytał, czy wypowiedzi i osądy 63-latka spowodowane są tym, że zwyczajnie "drażni go młodość" ze wszystkimi jej prawami, w tym także do popełniania błędów. - Uważam, że dawno nie pojawił się nikt utalentowany - odpowiedział krótko muzyk.