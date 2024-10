"Izraelski wróg dokonał agresji z powietrza przy użyciu samolotów bojowych i dronów od strony okupowanych syryjskich Wzgórz Golan, której celem było kilka punktów w Damaszku" - taki komunikat wydała agencja prasowa SANA. Wcześniej dowiedzieliśmy się także o tym, że tamtejsza telewizja "opłakuje prezenterkę Safę Ahmad, która stała się męczenniczką w wyniku izraelskiej agresji na stołeczny Damaszek". Co więcej wiadomo o tym dramacie?

Izrael zaatakował Syrię. Zginęła prezenterka

To nie pierwszy raz, kiedy Syria jest atakowana przez Izrael. Działania armii jednak znacznie nasiliły się po ataku ruchu Hamas na Izrael 7 października 2023 roku. We wtorek 1 października z kolei syryjskie media zaczęły informować świat o dramacie rozgrywającym się w Damaszku. Zgodnie z doniesieniami dziewięć osób jest rannych, a trzy zginęły, włącznie z reporterką lokalnej telewizji, co przekazała Agencja Reuters. Izrael odmówił komentarza dotyczącego tej sprawy. W sieci udostępniane są obecnie zdjęcia zniszczonego Damaszku oraz zmarłej prezenterki, szczególnie na X. Wielu nie może uwierzyć w tę tragedię. Na jednym z zagranicznych profili możemy przeczytać, że dziennikarka miała zginąć wskutek wybuchu bomby, która została podłożona pod jej samochód, co miało rzekomo miejsce na terenie dzielnicy Al-Mezzeh.

Izrael zaatakował Liban. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał komunikat

Z poniedziałku na wtorek rozpoczęła się także operacja w Libanie. Według oficjalnej deklaracji Izreala, atak "wymierzony jest w cele związane z Hezbollahem znajdujące się w pobliżu granicy Izraela". W związku z tą sprawą minister obrony narodowej przekazał ważny komunikat w social mediach. "Intensywnie obserwujemy i analizujemy sytuację w Libanie" - zaczął Władysław Kosiniak-Kamysz. "Mimo trudnej nocy nasi żołnierze w PKW Liban są bezpieczni, a obecne działania militarne toczą się poza rejonem ich stacjonowania" - dodał na X. "W ramach operacji ONZ UNIFIL [ang. United Nations Interim Force in Lebanon, Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Libanie - przyp. red.] ściśle współpracujemy z naszymi sojusznikami i w zależności od rozwoju sytuacji będziemy podejmować dalsze decyzje" - dowiadujemy się ponadto.