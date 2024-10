Wielu Polaków jest oburzonych nowym produktem, który trafił na sklepowe półki. Chodzi o saszetki z alkoholem. Są one sprzedawane w opakowaniach do złudzenia przypominających musy owocowe dla dzieci. Głos w tej sprawie zabrał już m.in. Borys Szyc oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Swojego oburzenia nie kryje także Karolina Korwin Piotrowska. Całą sytuację nazwała wprost "skandalem".

REKLAMA

Zobacz wideo Program Młynarskiej spotkał się z ostrą krytyką. Odpowiedziała

Korwin Piotrowska krytykuje alkosaszetki. "Polska jest krajem alkoholików"

O opinię na temat alko-saszetek poprosiliśmy Karolinę Korwin Piotrowską. Dziennikarka wspomniała o chorobie alkoholowej, która jest powszechnym problemem. "Polska jest krajem alkoholików. Alkoholizm to choroba. Nieuleczalna i na całe życie. Ludzie tracą przez nią zdrowie, życie, jest powodem wielu tragedii. Ale nie przeszkadza na tym zarobić jeszcze więcej kosztem zdrowia i życia ludzi. Skandal" - powiedziała Karolina Korwin Piotrowska w rozmowie z Plotkiem.

Hołownia zabrał głos w sprawie saszetek z alkoholem. "Trucizna zapakowana jest jak lekarstwo"

Temat alko-saszetek poruszył także Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu opublikował obszerny post w mediach społecznościowych. Podkreślił, że charakterystyczne opakowanie może być mylące dla konsumentów. "Każdy rodzic wie, jak wygląda mus owocowy.(...) Kupujemy je niemal na ślepo, szukając w sklepie charakterystycznych opakowań - mus wygląda jak mus, tak jak gąbka wygląda jak gąbka. I co to widzę. Jeden z producentów owych zdrowych musów w identyczne opakowanie postanowił zapakować… wódę. Nalewkę oraz likier" - napisał Szymon Hołownia. Polityk zauważył, że po takie produkty mogą sięgać dzieci. "Zaciekawione i zachęcone tym, że trucizna zapakowana jest jak lekarstwo, ma przekroczyć symboliczną granicę, kupić 'musik' do szkoły i zupełnie nie symbolicznie zacząć pić. Taka to 'zabawa konwencjami' i 'odwaga do eksperymentowania'. Na życiu naszych dzieci. Piszę to jako poseł, ale przede wszystkim jako ojciec" - stwierdził Hołownia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.