Maciej Musiał pobudził internautów zdjęciami w bieliźnie. "Miej litość"

Z Instagrama Macieja Musiała możemy dowiedzieć się, co aktualnie zajmuje aktora lub zajmowało w ostatnim czasie. Gwiazdor "Rodzinki.pl" uwielbia podróże, a także modeling - coraz częściej pokazuje w sieci swoją umięśnioną sylwetkę. Tym razem nie było inaczej - aktor wziął udział w sesji dla znanej marki bieliźnianej z Włoch, co pobudziło wyobraźnię wielu obserwujących.

Zobacz wideo Musiał o powrocie "Rodzinki.pl". Na czym stoi?

Maciej Musiał w bieliźnianym projekcie. "Takie reklamy to mi się mogą wyświetlać"

Aktor postanowił opublikować trzy posty z tego samego projektu. Na dwóch pierwszych widzimy go bokserkach i koszulce, a na ostatnim z nich jest bez koszulki. Musiał już wywołał ogromne wrażenie na swoich fanach wspomnianą sesją. Jesteście ciekawi reakcji internautów? "Takie reklamy to mi się mogą wyświetlać", "A już się w Polsce ochładzało", "Jezu, Maciek, nie nadążamy!", „Miej litość" - czytamy na Instagramie aktora. Co sądzicie o tej sesji?

Maciej Musiał wziął udział w sesji w łóżku. Wcześniej mówił, jak rozmawiać z drugą połówką o swoich preferencjach

Kilka miesięcy temu gwiazdor "Rodzinki.pl" otworzył się na temat życia intymnego w słuchowisku Storytel i Sexedpl. Mówił w nim o ważnych rozmowach między partnerami, które prowadzą do lepszego współżycia. - Można zacząć od pytania o tę drugą osobę, a dopiero potem zacząć mówić o sobie, żeby stworzyć taką bezpieczną przestrzeń - zaczął Musiał. - Hej, chciałbym o tym porozmawiać, wiem, że to może być trudny temat, ale chcę być bliżej, otwórzmy się i jestem bardzo ciekawy, co lubisz, co na przykład mógłbym ja robić lepiej dla ciebie, czy masz jakieś marzenia, czy masz jakieś fantazje, czy jest rodzaj dotyku, który bardziej lubisz, czy mógłbym ci w czymś pomóc - przytoczył następnie. Został także zapytany o to, co oznacza jego zdaniem "bycie dobrą w łóżku". - To zawsze sprowadza się do połączeń pomiędzy dwójką ludzi, pasji, połączenia czułości, która może się między sobą przelewać. Jeżeli to się wydarza i jest im sobie dobrze, to znaczy, że oni są razem dobrzy i to jest raczej sport zespołowy - podsumował.