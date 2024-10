Julia Kamińska nie kryje swojej naturalności w mediach. Obok kadrów z profesjonalnych sesji zdjęciowych czy planów filmowych, widzimy aktorkę bez makijażu i podczas choroby. Okazuje się, że początek jesieni w Polsce nie jest dla niej łaskawy.

Julia Kamińska choruje i pyta o sposoby na uzdrowienie. Rady się nie kończą!

"Przyjmę porady chorobowe w każdej ilości. Póki co, stosuję imbir na ciepło i zakwas z buraka oraz dużo śpię... i piszę nową piosenkę, ale czy to ma jakiś wpływ na mój stan realny — nie wiem. Kurde kocham zakwas" - przekazała gwiazda w rolce na Instagramie, gdzie widzimy ją w domowej odsłonie. Jest na niej bez makijażu, z widocznym zaczerwienionym nosem i w szlafroku. Pod postem nie brakuje reakcji fanów, którzy pośpieszyli z poradami na jesienne przeziębienie. "Dużo odpoczynku i snu", "Julka pij lipę na noc. Zdrówka życzę i ściskam mocno", "Łączę się w bólu Julio. Dziś trzeci dzień u mnie", "Czosnek, miód i cytryna razem zmieszane. Jeśli boli gardło to żuj goździki. Dużo zdrowia" - czytamy.

Julia Kamińska ma za sobą zdrowotne chwile grozy. Co się działo u niej kilka miesięcy temu?

Swego czasu Kamińska odczuwała intensywny ból, który skłonił ją do lekarskiej wizyty. - Zrobiłam szereg badań. Dowiedziałam się, co jest przyczyną bólu i okazało się, że w dosyć łatwy sposób można ten ból wyeliminować. Oczywiście spadł mi kamień z serca. Wszystko jest dobrze, ale w takich momentach, kiedy przynajmniej początkowo ta diagnoza nie jest oczywista i robimy kolejne badania, (...) to są takie chwile strachu, który nie towarzyszy nam na co dzień. Dlatego tym bardziej, jeżeli miałam okazję przeżyć to sama, wiem, jak ważne jest to, żeby regularnie się badać i mieć maksymalną ilość informacji na temat swojego ciała i ducha - mówiła dla Jastrząb Post. Wspomniała następnie o profilaktyce. - Łatwo jest nie pamiętać o badaniach regularnych w momencie, kiedy nic nas nie boli, a niestety bywa tak, że kiedy boleć zaczyna, to już może być za późno i robi się nieprzyjemnie. Dlatego badajmy się regularnie - dodała Kamińska.