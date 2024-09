Anna Lewandowska od lat interesuje się modą - często między treningami i pomysłami na zdrowe posiłki, wstawia posty ze stylizacjami. Korzysta z dzieł światowych projektantów, ale w swojej garderobie trzyma także polskie perełki. Spójrzcie na jej ostatni look.

Zobacz wideo Derpieński szczerze o Lewandowskich

Anna Lewandowska w Paryżu. Szarość i czerń ulubionym połączeniem

Znana trenerka pokazała się pod koniec paryskiego tygodnia mody w typowo jesiennej stylizacji. Nie zabrakło pikowanej bomberki i wysokich kozaków, ale i drapieżności w postaci szarej mini, eksponującej wysportowane nogi. Do takiego miejskiego looku, Lewandowska postanowiła pokręcić włosy. Postawiła przy tym na neutralny makijaż. W takim wydaniu trenerka podziwiała kolekcję Isabel Marant. Co na to jej fani? "Wow! Pięknie wyglądasz Ann, super stylówka", "Piękna", "Wow jak zwykle pięknie i z klasą!", "Jak z wybiegu, pięknie" - czytamy komentarze. Co sądzicie?

Nie tylko Lewa olśniewała w Paryżu. Wieniawa miała swoje pięć minut

Na samy początku paryskiego tygodnia mody, polskie media skupione były wokół Julii Wieniawy. Aktorka i wokalistka wzięła udział w wybiegu obok zagranicznych gwiazd, co wielu postrzega za duże osiągnięcie. Sama zainteresowana była bardzo podekscytowana tym faktem, zwłaszcza, że dobrze poradziła sobie w tej roli. Ewa Minge również była nią zachwycona. - Każdy polski akcent na światowych wybiegach jest znaczący. Dzięki kolejnym osobom, które pokazują nasz kraj od strony sukcesu, jesteśmy postrzegani jako silny, ciekawy, warty zainteresowania i inwestycji naród. Jako Polacy lubimy deprecjonować takie sytuacje, umniejszać im, ale uważam, że to bardzo duży sukces i Julia doskonale sobie poradziła - zaczęła w rozmowie z nami. - Nauczmy się kibicować naszym rodakom, nawet jeżeli ktoś zahaczy przysłowiowym rąbkiem u spódnicy. Julia nie zahaczyła, wypadła jak rasowa modelka światowego formatu. Myślę, że od roli modelki ważniejsze jest jednak to, że została twarzą marki o takim zasięgi jak L'Oreal i pojawiła się w doskonałym międzynarodowym towarzystwie - oznajmiła projektantka dla nas.