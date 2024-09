Jedna z firm wprowadziła na rynek alkohol w nietypowej formie. Chodzi dokładnie o plastikowe saszetki, które do tej pory kojarzyły się z owocowymi musami przeznaczonymi dla dzieci. Pod koniec września użytkownicy mediów społecznościowych zaczęli publikować zdjęcia nowego produktu, który rzeczywiście wszedł do sklepów. "Ręce mi opadły. Jak to się ma do walki o ograniczenie spożycia alkoholu przez obywateli Polski?" - komentuje na platformie X lekarka Julia Pankiewicz. Oburzonych głosów jest więcej.

Borys Szyc zabrał głos w sprawie alkoholu w saszetkach

Jak możemy przeczytać na stronie producenta i podejrzeć na zdjęciach, firma w tak nietypowy sposób opakowała trzy rodzaje alkoholi - likiery, nalewki oraz czystą wódkę. Użytkownicy mediów społecznościowych, którzy widzieli już produkt w sklepach, zauważają, że nie tylko same saszetki, ale też kolorowy design przywodzą im na myśl produkty przeznaczone dla dzieci. Głos w sprawie zabrał także Borys Szyc. Aktor udostępnił na Instagramie nagranie, na którym porównywane jest opakowanie musu owocowego do saszetki z alkoholem. Szyc nie przebierał w słowach. "Musy owocowe, a obok wódka w saszetkach" - napisał.

Nosz k***a mać!

- podsumował krótko. Aktor udostępnił także InstaStories wrzucone przez Michała Marszała. Widać na nim alkohol w saszetkach ustawiony w kartonach po musach z owocami w jednym ze sklepów. "Niedługo trzeba będzie czytać skład, żeby przypadkiem pół litra nie kupić" - czytamy w opisie.

Borys Szyc nie pije od dziesięciu lat. Mówi o początkach

Borys Szyc otwarcie mówił w wywiadach o tym, że zmagał się z chorobą alkoholową. Aktor we wpisie w mediach społecznościowych wyznał, że dokładnie 10 sierpnia 2014 roku podjął decyzję, aby przestać pić. Rok temu w rozmowie z Filipem Borowiakiem z Wirtualnej Polski Szyc przyznał, że początki były bardzo trudne. - Unikałem towarzystwa, imprez, nie chciałem być w tym środowisku czy wokół ludzi, którzy piją, bo też po pewnym czasie czujesz się nieswojo, głupio, nie wiesz, jak rozmawiać i to są jakieś takie głupie sytuacje - opowiadał. Szyc dodał, że po pewnym czasie nauczył się bawić bez sięgania po alkohol. - Umiem tańczyć bez alkoholu, bawić się z moją żoną bez alkoholu i po prostu się cieszyć, więc nie jest to już dla mnie problem zostać tam [na imprezie - przyp. red] - zaznaczył.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom