Tomasz Jakubiak zdobył ogromną popularność w kulinarnych formatach. Po jakimś czasie zasłynął w programie "MasterChef" oraz "MasterChef Junior". Mężczyzna w show oceniał potrawy uczestników. Ostatnio kucharz wystąpił w programie "Dzień dobry TVN". Niestety, Jakubiak podzielił się niezwykle smutną informacją. Okazało się, że mężczyzna ma problemy ze zdrowiem. Gwiazdor programów kulinarnych choruje na nowotwór. Opowiedział o tym, w jaki sposób dowiedział się o chorobie. Wyszło na jaw, że lekarze pominęli parę szczegółów.

Tomasz Jakubiak choruje na nowotwór. Gwiazdor "MasterChefa" wyznał, jakie były jego pierwsze objawy

Tomasz Jakubiak w rozmowie z Dorotą Wellman w "Dzień dobry TVN" opowiedział o tym, jak na początku wyglądała jego choroba. Początkowo skarżył się na ból brzucha. Z badań jednak nic nie wynikało. Lekarze stwierdzili, że to prawdopodobnie bóle kurczowe, które były spowodowane spożywaniem antybiotyku bez osłony. Tomasz Jakubiak stwierdził, że w takim razie to nic poważnego. Zrobił gastroskopię, kolonoskopię i badania krwi. - Zrobili mi badania krwi itd. i powiedzieli, że nic mi nie jest, tylko nie wziąłem osłony na jakiś antybiotyk i że prawdopodobnie przez to mam takie bóle skurczowe i mnie do domu puścili - wyznał Tomasz Jakubiak. Prawda okazała się być jednak znacznie gorsza. Mężczyzna obecnie jest w trakcie leczenia nowotworu.

W taki sposób Tomasz Jakubiak dowiedział się, że choruje na nowotwór. Znajomy lekarz musiał wyznać prawdę

Tomasz Jakubiak otworzył się na temat swojego zdrowia w "Dzień dobry TVN". Mężczyzna wyznał, w jaki sposób dowiedział się o swojej chorobie. Okazało się, że informację przekazał mu zaprzyjaźniony lekarz. Dolegliwości nie przechodziły, a ponadto pojawił się ból w okolicy kręgosłupa. Wówczas kucharz wybrał się na rezonans. Już wtedy wszystko było jasne. - Zaczęła się cała przygoda. Przyjechał do mnie lekarz do domu, mój znajomy i mówi: Słuchaj, musimy porozmawiać, bo masz nowotwór. Z rezonansu wyszło, że masz bardzo mocno zjedzone kości miednicy i jakieś dwa kręgi w kręgosłupie. Jest to ciężka sytuacja - wyjawił Tomasz Jakubiak.