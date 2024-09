Małgorzata Kożuchowska zalicza się do grona gwiazd, która w mediach nie dzielą się często szczegółami z życia rodzinnego. Aktorka co jakiś czas publikuje co prawda zdjęcia z synem, jednak chroni jego prywatności i nie pokazuje twarzy chłopca. Instagram służy Kożuchowskiej głównie do chwalenia się nowymi projektami zawodowymi czy też dzielenia zdjęciami z podróży. Bardzo aktywna w tym medium społecznościowym gwiazda chętnie wchodzi też w interakcje z fanami, choć nie zawsze są one przyjemne.

Małgorzata Kożuchowska dosadnie odpowiedziała na komentarz fana

Małgorzata Kożuchowska właśnie podzieliła się na Instagramie, że jest w Paryżu. Jak można wywnioskować z jej wpisu, do stolicy Francji ściągnęły ją sprawy zawodowe, jednak jak na razie aktorka nie mogła zdradzić szczegółów. "Szykuję dla was, dziewczyny, coś super. Jestem podekscytowana, ale jeszcze chwilkę muszę trzymać język za zębami…" - napisała tajemniczo. Do posta Kożuchowska dodała selfie, do którego zapozowała na tle wieży Eiffla. Lwia część komentarzy pod wpisem aktorki była bardzo pozytywna, a większość fanów zasypała aktorkę komplementami. Jednak jeden z nich postanowił wbić Kożuchowskiej drobną szpilę. "Oj, latka lecą" - skomentował zdjęcie. Gwiazda nie zostawiła jego słów bez odpowiedzi.

Tobie nie lecą?

- odpisała, dodając rozbawioną emotikonę. Tyle wystarczyło, bo mężczyzna nie wdawał się z Małgorzatą Kożuchowską już w dalsze dyskusje.

Wraca "Rodzinka.pl". Julia Wieniawa zarobi na serialu najwięcej?

Dla fanów Małgorzaty Kożuchowskiej to znakomita wiadomość - po wielu miesiącach spekulacji TVP potwierdziło, że rozpoczęły się pierwsze prace nad reaktywacją "Rodzinki.pl". Przypomnijmy, że w serialu aktorka wcielała się w Natalię Boską, żonę Ludwika (Tomasz Karolak) i matkę ich trójki synów: Tomka (Maciej Musiał), Kuby (Adam Zdrójkowski) i Kacpra (Mateusz Pawłowski). Co ciekawe, z medialnych doniesień wynika, że to wcale nie Kożuchowska może zarobić najwięcej na reaktywowanym serialu. Jak podaje Pudelek, powołując się na informatora, jej stawka za sezon ma wynosić 200-250 tys. zł. To mniej niż liczy rzekomo wypłata Julii Wieniawy, która w "Rodzince.pl" grała dziewczynę Kuby, Paulę. Wieniawa na sezonie serialu rzekomo ma zarobić między 250 a 300 tys. zł.