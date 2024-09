Patrycja Tuchlińska od czasu do czasu publikuje na Instagramie zdjęcia trzymiesięcznej córki. Tym razem partnerka miliardera na InstaStories podzieliła się ujęciem, na którym pozuje z dziewczynką. Zobaczcie, jaka jest już duża!

Zobacz wideo Wojciechowski i Tuchlińska na wakacjach. Jak się bawią?

Partnerka miliardera zapozowała z kilkumiesięczną córką

Zdjęcia najmłodszej córki Józefa Wojciechowskiego coraz częściej można zobaczyć w sieci. Tuchlińska ujęcia drugiej pociechy zamieszcza zazwyczaj jedynie na InstaStories. Nie inaczej było tym razem, kiedy była modelka opublikowała zdjęcie, na którym w ramionach trzyma odwróconą plecami do obiektywu trzymiesięczną Aurorę (tak według mediów ma mieć na imię, ale rodzice do tej pory nie potwierdzili). Na fotografii, tuż obok modelki, widzimy także bliską przyjaciółkę Patrycji, Justynę Ryszkę, którą kojarzyć można m.in. z wyborów Miss World Poland 2015. Obie kobiety postawiły na jednolite kolorystycznie stylizacje. Partnerka miliardera ma na sobie krótką czerwoną sukienkę z długim rękawem, marszczeniami i głębokim dekoltem. Jej przyjaciółka natomiast włożyła elegancki czerwony garnitur. Nie da się jednak ukryć, że w towarzystwie tak zjawiskowych kreacji, całe show skradła kilkumiesięczna Aurora. Najmłodsze dziecko 77-letniego miliardera ubrano w uroczą kwiatową sukienkę, w której również dominuje czerwień. Wygląda na to, że dziewczynka coraz częściej będzie się pojawiać u boku mamy na jej Instagramie.

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski - związek

Związek Patrycji Tuchlińskiej i miliardera Józefa Wojciechowskiego to jedna z najbardziej komentowanych par w polskim show-biznesie, czego powodem jest spora różnicy wieku pomiędzy dwojgiem - Tuchlińska ma 29 lat, natomiast on 77. Józef Wojciechowski jest znanym polskim biznesmenem, twórcą i głównym udziałowcem firmy deweloperskiej. Tuchlińska z kolei jest byłą modelką, która brała udział m.in. w pokazie Evy Minge. Zarówno szokująca różnica wieku jak i drwiące komentarze wielu osób, którzy nie dawali szans zakochanym, nie przeszkodziła im jednak w zbudowaniu trwałej relacji. Dziś wspólnie wychowują trzyletniego syna Augusta, a całkiem niedawno powitali na świecie córkę. Wojciechowski z dwoma byłymi żonami i obecną ukochaną ma łącznie sześcioro dzieci - trzech synów i trzy córki.