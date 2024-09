Tomasz Lis jeszcze niedawno był bohaterem głośnego skandalu. Były szef "Newsweeka" był oskarżony o uporczywe złośliwe naruszania praw pracowniczych oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Ostatecznie 26 kwietnia 2024 roku sprawa została umorzona, bo prokuratura uznała, że Lis dopuścił się drugiego czynu, ale zgodnie z polskim prawem po upływie roku od wydarzenia nie można ścigać za to przestępstwo. Wirtualna Polska dotarła jednak do akt sprawy i portal przytoczył kilka wypowiedzi zeznań kobiet, które były świadkami w sprawie. Co dziś słychać u Tomasza Lisa, któremu udało się uniknąć konsekwencji swoich czynów? Dziennikarz aktywnie działa w sieci i wygląda na to, że poszukuje nowej kandydatki na partnerkę. Właśnie został przyłapany na gorącym uczynku.

Tomasz Lis przyłapany na gorącym uczynku. Dziennikarz komplementuje kobiety w sieci

Tomasz Lis w 2022 roku przeszedł czwarty udar. W trudnych momentach towarzyszyła mu partnerka, z którą połączyła go sportowa pasja. Monika Urbańczyk jest absolwentką warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego i medalistą mistrzostw Polski. Para publikowała swoje wspólne zdjęcia w sieci i wyglądało na to, że po rozwodzie z Kingą Rusin, a potem rozpadzie związku z Hanną Lis dziennikarz się ustatkował. Czyżby ta relacja należała już do przeszłości?

Tomasz Lis w wolnych chwilach zaczepia w sieci atrakcyjne kobiety. Tym razem pokusił się o komplement tajemniczej Marie Arianie, która podzieliła się w sieci zdjęciem w kusym stroju. Pod zdjęciem jednej z kobiet, która zapytała internautów, czy jest kandydatką na żonę, Lis odpisał, że "nawet na coś więcej". Internauci błyskawicznie zareagowali na słowa dziennikarza. "Zapomniałeś się przelogować", "Tomasz, przejdź na DM", "W sumie warto być szczerym" - żartowali w komentarzach.

Związki Tomasza Lisa. Poślubił Kingę Rusin, a potem związał się z jej przyjaciółką

Życie prywatne Tomasza Lisa wielokrotnie było obiektem zainteresowania mediów. Dziennikarz przez wiele lat związany był z Kingą Rusin. Ich małżeństwo trwało od 1994 do 2006 roku. To właśnie na ślubie pary świadkową była ówczesna przyjaciółka dziennikarki Hanna Lis. Nagranie z ich ślubu pokazano nawet w głównym wydaniu programu informacyjnego. - Materiał z naszego ślubu ukazał się w "Wiadomościach", które miały udział w rynku 99 proc. Nie było prasy kolorowej, nie było portali internetowych. Jedyną kolorową gazetą był tygodnik "Antena" - wspominała Rusin w rozmowie z Plejadą.

O rozwodzie pary rozpisywały się wszystkie media. Po rozstaniu z Rusin Tomasz Lis związał się z Hanną Smoktunowicz. Ich relacja wzbudzała ogromne zainteresowanie, głównie ze względu na to, że Smoktunowicz była przez lata przyjaciółką Rusin. Para pobrała się w tajemnicy w 2007 roku w Rzymie, aby uniknąć medialnego zgiełku."Obydwoje z Hanią zdawaliśmy sobie sprawę z kontekstu i z możliwych konsekwencji, czasem brutalnie bolesnych" - wspominał w jednym z wywiadów prezenter. Po dziesięciu latach związku w ich małżeństwie doszło do kryzysu i ostatecznie w 2018 roku para postanowiła się rozstać. Hanna Lis dopiero po czasie wyjawiła powody rozstania. - Niełatwo budować udane życie małżeńskie pod tak ogromną presją, jakiej był poddany nasz związek z Tomaszem. Nie tylko medialną, zaznaczę. Dziwię się ludziom, którzy przeprowadzają wiwisekcję swoich związków na łamach mediów. Często po latach od rozstania. Ja nie zamierzam - wyznała w rozmowie z magazynem "Viva!".