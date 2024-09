Anna Lewandowska jest nie tylko trenerką, ale przez wielu uznawana jest za ikonę stylu. Żona Roberta Lewandowskiego ubiera się często u najlepszych projektantów mody i nie żałuje na to pieniędzy. Przypomnijmy, że jakiś czas temu podczas Gali Złotej Piłki brylowała w sukience od Dolce & Gabbana., która kosztowała niemal 20 tysięcy złotych. Pozowała też w zwyczajnym białym T-shircie wartym prawie dwa tysiące złotych. Internauci zwrócili też uwagę, że wybiera skarpetki, za które trzeba zapłacić, bagatela, około 500 zł. Teraz trenerka pokazała się nietypowych butach.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Anna Lewandowska bawi się z koleżankami

Anna Lewandowska zaskoczyła buciorami

Anna Lewandowska w mediach społecznościowych publikuje wiele nagrań, na których pokazuje swoje treningi. Zachęca też do zdrowych diet i przedstawia kolejne przepisy. Na instagramowym koncie trenerki nie brakuje też prywatnych kadrów, na których Lewa pokazuje, jak spędza czas z rodziną. Na tym jednak nie koniec. Żona piłkarza chętnie publikuje też efekty kolejnych sesji zdjęciowych. Chwali się też ujęciami, na których widać jej przemyślane stylówki. Tak było też i tym razem. Na InstaStorie Anny pojawił się kadr, na którym trenerka zrobiła zbliżenie na swoje... buciory.

Wygląda na to, że Lewandowska poczuła już jesień i wyjęła z szafy botki. I to jakie! Czarny model rzuca się w oczy przez pokaźną platformę i bardzo wysoki obcas. Trzeba przyznać, że takie buty robią efekt wow. Niestety, sprawiają też wrażenie niewygodnych. Tym, którzy nie są przyzwyczajeni do chodzenia w butach na obcasach, raczej odradzalibyśmy model, który wybrała trenerka. Warto jednak zauważyć, że połączenie takich potężnych butów na obcasie z dżinsami typu dzwony, to idealny wybór. To zestawienie z pewnością podkreśli sylwetkę i optycznie wydłuży nogi.

Lewandowska i Maryla w podobnych butach. Zobacz zdjęciaOtwórz galerię

Anna Lewandowska niczym Maryla?

Co ciekawe w podobnych butach niejednokrotnie prezentowała się już... Maryla Rodowicz. Nie od dziś wiadomo, że piosenkarka lubi nietuzinkowe stylizacje i właśnie ciężkie buty. Czyżby więc Anna Lewandowska zainspirowała się stykówkami wykonawczyni "Małgośki"? Wiele na to wskazuje.