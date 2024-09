Elżbieta Dmoch dała się poznać jako wokalistka zespołu 2 plus 1. Nie da się ukryć, że szczególnie w latach 70. kobieta zyskała status gwiazdy. 29 września 2024 roku piosenkarka skończyła 73 lata. Jakiś czas temu jej rzeczywistość kompletnie się zmieniła. Okazało się, że Elżbieta Dmoch ma problemy ze zdrowiem. Musiała zacząć poruszać się za pomocą balkonika, który daje jej poczucie bezpieczeństwa. Co więcej, wokalistka nie mogłaby sobie na niego pozwolić, gdyby nie pomoc innych. Do wsparcia w ciężkiej sytuacji dołączyła się nie tylko Polska Fundacja Muzyczna, ale i fani. Słuchacze zespołu pomogli gwieździe w remoncie mieszkania. Jak obecnie wygląda sytuacja Dmoch?

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Seniuk nie chce być babcią w kapciach. Nieobecność wynagradza wnukom w kreatywny sposób. Wymieniła sposoby

Elżbieta Dmoch była gwiazdą muzyki. Obecnie artystka potrzebuje pomocy

Wokalistka zespołu 2 plus 1 zmagała się z różnymi problemami zdrowotnymi. Obecnie może liczyć na pomoc Polskiej Fundacji Muzycznej. Organizacja pilnuje, aby kobieta przyjmowała leki i miała podstawowe zaopatrzenie. Jak obecnie czuje się gwiazda? Ta informacja nie przedostała się do mediów. Artystka rzadko kiedy odzywa się do fanów. Nie chce mówić o swoim stanie zdrowia. "Nie udzielamy takich informacji zgodnie z prośbą pani Elżbiety" - przekazała Plejadzie koordynatorka, Magdalena Porzyńska. Fani jednak wciąż mogą wspierać wokalistkę. Została zorganizowana specjalna zbiórka. Zebrane środki pomagają Elżbiecie Dmoch w codziennym funkcjonowaniu i stanowią dodatek do emerytury. "U nas na stronie cały czas działa zbiórka. Pani Elżbieta ma swoje subkonto i jeżeli ktoś chce ją wspierać, to to jest najlepsza droga" - dodała Porzyńska w rozmowie z Plejadą.

Więcej znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Otwórz galerię

Związek Elżbiety Dmoch i Janusz Kruka był niezwykle głośny w polskim show-biznesie. Nie miał jednak happy endu

Elżbieta Dmoch i Janusz Kruk poznali się, gdy muzyk miał już żonę i dziecko. Uczucie, które ich połączyło, było jednak silniejsze. Wydawać by się mogło, że członkowie zespołu 2 plus 1 idealnie się dopełniali - zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym. Pobrali się w marcu 1973 roku. Początkowo wszystko było dobrze. Z czasem jednak Elżbieta zauważyła, że mężczyzna potajemnie ją zdradza. Była w stanie wszystko wytrzymać. W końcu jednak zrobiło się nieciekawie. W połowie lat 90. popularność 2 plus 1 zaczęła spadać. Gdy wydany w 1989 r. album "Antidotum" został praktycznie niezauważony, w związku Kruka i Dmoch także zaczęło dziać się źle. "Dla Kruka każdy pretekst był dobry, aby urwać się z flachą na miasto, i gdyby nie upór Elżbiety, nie skomponowałby nawet połowy tego, co po nim zostało" - tak sytuację komentował Marek Dutkiewicz. To był jednak początek końca relacji muzyków 2 plus 1. Historię miłości i rozstania Elżbiety Dmoch i Janusza Kruka znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Były członek zespołu Perfect mieszka w DPS-ie. Odwiedził go Skiba. "W okolicy oka widzę coś jakby łzę"