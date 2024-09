28 września odbył się wyczekiwany przez wiele osób koncert. Wydarzenie "Roztańczony PGE Narodowy" przyciągnęło gwiazd. Impreza, którą mogli oglądać również fani przed telewizorami na Polsacie, została poprowadzona przez Macieja Kurzajewskiego, Paulinę Sykut-Jeżynę oraz Aleksandra Sikorę. Na największym stadionie w Warszawie pojawiło się mnóstwo muzyków, którzy byli gotowi zrobić prawdziwe show. Wśród nich pojawiła się także Blanka. Jak się jednak okazało, jej występ nie wszystkim przypadł do gustu.

"Roztańczony PGE Narodowy". Blanka dała popis niczym Mandaryna? Internauci są wściekli

Blanka dała z siebie wszystko na scenie Stadionu Narodowego. Wykonała kilka piosenek, pokazując przy tym różne układy taneczne. Towarzyszyło jej mnóstwo tancerzy. Wydawać by się mogło, że wszystko przebiegło po myśli piosenkarki. Widzowie Polsatu byli jednak innego zdania. W sieci pojawiło się dużo negatywnych komentarzy. Internauci narzekali na słabe nagłośnienie. Blance oberwało się również za wokal. Niektórzy byli zdania, że fałszowała. "Nie wierzę, że to zostało puszczone. Blanka powinnaś się wstydzić!", "Katastrofa", "Nie podobało mi się wcale, nie śpiewała, tylko tańczyła", "Żenada" - czytamy na oficjalnym facebookowym profilu Polsatu. Czy zatem Blanka powtórzyła historyczny występ Mandaryny z 2005 roku? Przypominamy, że prawie dwie dekady temu Marta Wiśniewska nie popisała się umiejętnościami wokalnymi w Sopocie, co odbiło się na jej karierze. Co sądzicie?

Co ciekawe Polsat usunął z oficjalnego fanpage'a nagranie z występem Blanki, pozostawiając jednak nagrania z występów innych artystów. To nieczęsta sytuacja, bo zwykle w przypadku krytycznych czy wręcz hejterskich komentarzy, te są usuwane - samo nagranie jednak zostaje. Czyżby więc zareagowała sama zainteresowana, która zrozumiała, że jej występ był fatalny?

Na obronę piosenkarki możemy jednak dodać, że podczas występów innych wokalistów również słychać było niezbyt czyste dźwięki. Być może gwiazdy miały więc problemy z odsłuchem. Nie od dziś wiadomo też, że akustyka na Stadionie Narodowym jest kiepska.

"Roztańczony PGE Narodowy". Blanka postawiła na odważny strój

Gwiazdy wybrały wyjątkowe kreacje podczas koncertu "Roztańczony PGE Narodowy". Doda pojawiła się w krótkiej sukience z dekoltem wiązanym w stylu gorsetu. Natasza Urbańska również postanowiła zaszaleć. Podczas swojego występu pokazała się w srebrnej błyszczącej sukni. Główne skrzypce grały jednak wysokie, białe kozaki. Nie można również nie wspomnieć o Blance. Piosenkarka tym razem postawiła na krótkie spodenki, które miały na sobie tygrysi wzór. Dodała do tego krótki brązowy top. Uzupełnieniem kreacji były kowbojki i białe rękawiczki bez palców. Co sądzicie o tym połączeniu? ZOBACZ TEŻ: Blanka w "halo, tu polsat" pierwszy raz o szokującym występie w szkole. Mówi o reakcji dzieci i personelu

Blanka fot. KAPIF.pl