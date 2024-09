Tomasz Jakubiak dał się poznać przede wszystkim jako ekspert telewizyjny, a także juror w "MasterChefie Junior" oraz "MasterChefie". Kucharz postanowił wyjawić, że zmaga się z nowotworem. W rozmowie z Dorotą Wellman w programie "Dzień dobry TVN", opowiedział o chorobie. Tak jego syn zareagował na wieść o kłopotach zdrowotnych ojca.

Tomasz Jakubiak nie ukrywa przed synem choroby. Tak na nią zareagował

Tomasz Jakubiak porozmawiał z Dorotą Wellman. Wyznał, że zachorował na rzadki i ciężki do wyleczenia nowotwór. - To jest coś, co praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie. Nie mówiłem o tym ze względu na rodzinę, bo było mi wstyd jak dziecku przyznać się, że jestem chory - opowiedział. Dziennikarka postanowiła poruszyć temat czteroletniego syna Jakubiaka. - Jak myślisz, jak twój synek postrzega twoją chorobę? Czy ma jakieś pytania, obawy? - zapytała. Kucharz nie miał zamiaru ukrywać przed synem swojego stanu. - Tak, rozmawiałem ze swoim synem o chorobie, mimo że ma cztery lata, to nie ukrywamy przed nim, że jeżdżę do szpitala. Anastazja też bardzo szybko znalazła książeczki dla dzieci, które opowiadają o raku - mówił.

Od samego początku go w tym edukujemy, bo nie ma nic gorszego niż okłamywać dziecko. Bo potem, co mu powiesz, jeśli ta choroba będzie trwała dłużej, dwa, trzy lata i później coś się stanie złego, jak on zareaguje?

- wyjawił Jakubiak. - On jest cudowny, on przychodzi, tutaj mam ten port (port dożylny - przyp. red.) założony i mówi: tata, czy wszystko jest czyściutkie, czy dzisiaj będzie kroplóweczka? Czuje się odpowiedzialny [...] Choroba zmienia życie całej rodziny - zaznaczył kucharz.

Tomasz Jakubiak o zmaganiach z chorobą. Myśli o powrocie do mediów

W rozmowie z Dorotą Wellman Jakubiak wyjawił również, jak obecnie wygląda jego leczenie. - Biorę cały czas chemię i ta chemia sprawdziła się do pewnego momentu. Muszę przejść na dożywianie zewnętrzne - pozajelitowe. Muszę się odżywić, wzmocnić, muszę nabrać siły. Jak nabiorę trochę tej masy, to czeka mnie kolejna operacja, a jak wrócę do żywienia - dalej fight z chorobą i mam nadzieje, że [będzie - red.] wygrana - wyznał. Kucharz opublikował również oświadczenie w sieci, w którym informuje fanów o problemach zdrowotnych. Podkreślił także, że planuje wrócić do mediów. - Mam nadzieję, że nie zniknę z mediów, że wystąpię w kolejnym "MasterChefie", że stanę na nogi, nabiorę sił, że trochę nabiorę masy. I dalej będę was rozśmieszał z ekranu, dalej będę się dzielił swoimi kulinarnymi doświadczeniami i opowiadał, jak bardzo kocham jedzenie, bo przecież to jest moja główna siła napędowa - mówił z nadzieją.