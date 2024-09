Kozidrak swoim sensualnym tańcem do "OK. OK. Nic nie wiem, nic nie wiem" wywołała masę publikacji w sieci. Ruchy z koncertu zostały uwiecznione w social mediach, a autor nagrania niedługo po publikacji materiału, stanął w obronie gwiazdy Bajmu. "Powiedzmy najpierw o tym, że Beata od lat podczas wykonywania tego utworu zachowuje się jak na tym filmiku. Jest to utwór, który napisała w 1982 roku i na przekór władzy komunistycznej, mówi o narracji prostytutki. Beata podczas show robi performance, wciela się w rolę. Hejterom radzę posłuchać tekstu piosenki, koniecznie ze zrozumieniem" - pisał na Facebooku. Wreszcie przemówiła sama zainteresowana, czym uradowała swoja publikę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kozidrak zaśpiewała po włosku. Wow!

Beata Kozidrak przerywa ciszę. "Poprawić koronę, znać swoją wartość i iść dalej z podniesioną głową!"

Doczekaliśmy się komentarza gwiazdy, która poniekąd skomentowała ostatni szum w mediach, informując o postępie w działaniu twórczym. "Kochani, rodzi się nowe. Właśnie wyszłam ze studia. Nagrałam vocal do przepięknej kompozycji, która nieoczekiwanie wpadła mi w ręce. Autora tej kompozycji jeszcze wam nie zdradzę, ale powiem, że pracuję z nim po raz pierwszy. Tekst napisałam momentalnie - słowa przyniósł pełen wspomnień wieczór" - zaznaczyła Kozidrak na Instagramie. "Tak więc niebawem premiera mojej nowej piosenki, a potem w marcu w Łodzi zagram koncert, na który czekam z niecierpliwością i jakiego nie zagrałam jeszcze nigdy w życiu! Szczegóły przekażę niebawem. Tymczasem zapraszam was na kolejny jubileuszowy koncert 45-lecia Bajmu" - dodała gwiazda. Końcówka wpisu nawiązuje z kolei do kocich ruchów. "Widzimy się 27 października w Tauron Arena Kraków. „OK OK nic nie wiem nic nie wiem" również będzie i oczywiście ze specjalną choreografią" - zażartowała wokalistka. Co sądzicie o tym wpisie?

Fani wspierają Kozidrak w aferze tanecznej

Post gwiazdy wywołał wiele ciepłych reakcji. Kozidrak bez wątpienia może liczyć na swoich fanów w trudnych sytuacjach. "I o to chodzi! Niech psy szczekają, a karawana jedzie dalej, czekamy!", I właśnie o to chodzi Pani Beato!! Poprawić koronę, znać swoją wartość i iść dalej z podniesioną głową!", "Beatko, choreografia była odpowiednią do utworu. Ludzie są dziwni. Byłam w Szczecinie, widziałam, kocham cię jeszcze bardziej" - czytamy pod postem. Warto zaznaczyć, że na zdjęciu z posta Beata Kozidrak pokazała się w krótkiej, blond peruce. Więcej o włosach gwiazdy przeczytacie w naszej publikacji.