Zygmunt Solorz ma ogromne biznesowe imperium, na które składa się między innymi Cyfrowy Polsat. Biznesmen podjął w ostatnim czasie przełomową decyzję. Poinformował pracowników o niej w liście, do którego dotarł "Presserwis". Ma ona związek z życiem prywatnym.

REKLAMA

Zygmunt Solorz i mocny krok w biznesie. Odsuwa najbliższych od firmy

"Przez te wszystkie lata potęgę i pozycję firmy budowałem wspólnie z wieloma ludźmi - z częścią z nich jestem związany od początków działalności, część co naturalne to osoby nowe. Byli i są wśród nich wysokiej klasy menedżerowie i tysiące świetnych pracowników. W ostatnich latach moje dzieci pełniły w moich spółkach różne stanowiska. W ostatnim czasie zdałem sobie sprawę, że angażowanie na obecnym etapie moich dzieci w zarządzanie firmami nie przyczynia się do większej stabilności w firmach, ani do budowania ich lepszej przyszłości" - napisał właściciel Grupy Polsat Plus. "Zapewniam, że będę nadal wraz z Wami tworzył i rozwijał nasze firmy. Dziękuję Wam za Waszą dotychczasową pracę, pełną zaangażowania, często na pewno ciężką, ale dającą świetne efekty. Ponadto deklaruję, że będę aktywnie pracował na rzecz i w celu rozwoju Grupy Polsat Plus z korzyścią dla jej akcjonariuszy i dla Was - pracowników Grupy Polsat Plus" - uzupełnił.

Artykuł jest aktualizowany.