Kamila Kamińska i Michał Meyer poznali się na planie. Dla niego rzuciła starszego narzeczonego

Kiedy Kamila Kamińska i Michał Meyer spotkali się na planie serialu "Zakochani po uszy", mimo kilku wcześniejszych ról, nie byli aż tak znani szerszej publiczności. Oboje nie znali się też wcześniej. Nagle zaczęli grać burzliwą parę. Co ciekawe, już przy pierwszym spotkaniu aktor poczuł do serialowej partnerki "to coś". Z jego wypowiedzi po trzech latach wynika, jakby przewidział przeznaczenie. "Jechaliśmy pierwszy raz na próby i przymiarki do Krakowa. Pamiętam, że Kama zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Coś nieokreślonego, czułem, że jakąś ważną rolę odegra w moim życiu" - wyznał w rozmowie z "Dzień dobry TVN". Sądząc po tym, jak potoczyły się losy pary, aktorka musiała także poczuć nić porozumienia.

Zobacz wideo Michał Meyer parodiuje Piotra Gąsowskiego. Wróci show Szymona Majewskiego

Kamila Kamińska i Michał Meyer zakochali się w serialu o zakochanych. Miała wtedy narzeczonego

Droga do związku tych dwojga okazała się nieco kręta. Kiedy się poznali, Kamila Kamińska była zaręczona z Łukaszem Palkowskim, 12 lat starszym od niej reżyserem, z którym również pracowała przy różnych produkcjach. Narzeczeni nie mieli jednak wyznaczonej daty ślubu, co więcej, rzekomo przekładali te plany na później. W 2020 roku media obiegła informacja o końcu związku. Kamińska i Meyer wciąż grali w jednym serialu i długo ukrywali, że prywatnie także ich coś łączy. Nie udzielali wywiadów i unikali odpowiedzi na pytanie, czy są razem. Oficjalnym potwierdzeniem była dopiero ciąża aktorki i wspólne zdjęcia na Instagramie. Córka pary, Jaśmina Maria, urodziła się w 2021 roku. "Jak tata w trasie, to ja w domu. Aczkolwiek mam taki charakter, że lubię chodzić w różne miejsca i ciężko mi usiedzieć (...). Mamy też dziadków, przyjaciół. Jak jest Michał, to bardzo się angażuje. Nawet muszę powiedzieć, że radzimy sobie fajnie" - mówiła Kamińska w "Dzień dobry TVN" w 2022 roku. W tym samym czasie się zaręczyli.

Kamila Kamińska kibicuje Michałowi Meyerowi w "Tańcu z gwiazdami"

Michał Meyer ma za sobą liczne występy w telewizji. Poza odgrywaniem parodii w "Szymon Majewski Show", brał udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Teraz próbuje swoich sił na parkiecie "Tańca z gwiazdami" i idzie mu całkiem nieźle. Ukochana kibicuje mu zza kulis, a przy fotoreporterach para nie ukrywa się z czułościami. "Wasz walc wiedeński był piękny, oglądałam ze wzruszeniem, trzymam kciuki za następny taniec" - napisała po pierwszym odcinku. Michała Meyera w "Tańcu z gwiazdami" można oglądać w każdą niedzielę o 19:55 w Polsacie.