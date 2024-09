Zygmunt Solorz wziął ślub po raz trzeci w marcu br. Ceremonia miała mieć miejsce w Liechtensteinie, a wybranką miliardera została Justyna Kulka. Kobieta od 12 lat jest związana z grupą Polsat Plus. Wcześniej działała w sektorach komunikacji i nowych technologii, a od niedawna jest również częścią Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. Takiego obrotu spraw nie spodziewały się dzieci biznesmena, które zaniepokojone całą sytuacją wokół ojca napisały list. Jak donosi portal Wyborcza.pl, obecna żona, według dzieci, ma rzekomo wykorzystywać chorobę Solorza w dążeniu do przejęcia biznesu.

Dzieci Zygmunta Solorza wydały oświadczenie. Jedno z nich pełni ważną funkcję

W 2024 młodszy syn miliardera Piotr został powołany na Prezesa Zarządu Telewizji Polsat. Wcześniej szlaki w imperium Solorza przecierał jego brat, Tobias, który do 2019 roku pełnił funkcję szefa całej Grupy Polsat. Nic dziwnego, że zarówno synowie, jak i córka, Aleksandra, są zaniepokojeni działaniami w spółkach. Wyporcza.pl informowała, że dzieci Solorza przesłały ostrzeżenie do kilkudziesięciu osób z kadry zarządzającej czterech głównych spółek ojca. W mailu miały przestrzegać przed "przyjmowaniem poleceń wydawanych przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwość". To najprawdopodobniej nawiązanie do obecnej żony Solorza, która dopiero co stała się częścią Rady Nadzorczej.

Dzieci Zygmunta Solorza wyliczają podejrzane działania Justyny Kulki

Według Piotra, Tobiasa i Aleksandry, Kulka miała stać za "uwikłaniem Polsatu w układy z PiS w czasie rządów tej partii", kobieta miała również być pomysłodawczynią promowania Doroty Gawryluk jako kandydatki na prezydenta. Wyborcza.pl twierdzi, że dzieci miliardera są w otwartym konflikcie z Kulką. Żadne z nich ma nie akceptować zawartego w marcu małżeństwa. Portal donosi również, że od jakiegoś czasu kontakt z Zygmuntem Solorzem ma być bardzo utrudniony, przez kontrolę i wpływy Kulki. ZOBACZ TEŻ: Agata Młynarska nie dostała zaproszenia na galę 30-lecia Polsatu. Zwróciła się do prezesa stacji