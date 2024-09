Magdalena Cielecka ma wszystko - karierę, sławę i pieniądze. A od stycznia 2019 roku, od kiedy zaczęła spotykać się z młodszym o 16 lat aktorem - Bartoszem Gelnerem, również miłość. Jest to dla wielu związek kontrowersyjny od samego początku, chociażby ze względu na różnicę wieku między partnerami. Ale oni sami się tym nie przejmują. Relacją nie epatują w mediach, chroniąc swoją prywatność.

Zobacz wideo Magdalena Cielecka o nowej roli. "Gram bardzo złą kobietę"

Magdalena Cielecka otworzyła się w kwestii związku z Gelnerem

Ostatnio Magdalena Cielecka udzieliła wywiadu "Vivie!". Nie obyło się rzecz jasna bez pytań o związek. Ale i sama aktorka jakoś chętniej o nim opowiedziała. Jak się okazało, Cielecka nigdy nie bała się samotności. Po 30-tce przez cztery, pięć lat nie była w żadnym związku. Bo tak było jej dobrze. Ale mimo wszystko jest kobietą, która uwielbia być w relacji, a z tej, w której jest obecnie, jest niezwykle dumna. Jak zaznaczyła: "Dziś jestem w relacji, którą bardzo sobie cenię. Tworzymy z Bartkiem związek na własnych zasadach, bo to nasze życie, nasze wybory!".

Magdalena Cielecka o niezależności w związku: Muszę prowadzić własne życie zawodowe

Magdalena Cielecka, podobnie jak bohaterki grane przez nią w filmach i serialach, sprawia wrażenie silnej kobiety. Jak sama przyznała w wywiadzie, to właśnie niezależność jest fundamentem związku. Chodzi przede wszystkim o niezależność finansową.

Związek muszą tworzyć dwie niezależne i wolne osoby, które chcą ze sobą być, a nie muszą z powodów ekonomicznych, strachu przed samotnością czy innej presji.

"Niezależność finansowa, którą daje praca, jest kluczowa. Muszę prowadzić własne życie zawodowe, mieć pasję, coś, co jest tylko moje, co mnie definiuje jako człowieka, jako kobietę" - przyznała. Aktorka dodała również, że chodzi o to, by "nie udawać kogoś innego", by być sobą oraz cieszyć się wolnością i zaufaniem. "A czy ludzie mieszkają razem czy osobno, czy jedno jest starsze, drugie młodsze, czy są tej samej płci, czy widzą się raz na rok, czy trzymają non stop za ręce i jedzą z jednego talerzyka…? Wariantów jest milion. O wielu pewnie nie słyszeliśmy" - podsumowała.