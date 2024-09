W marcu 2024 roku Zygmunt Solorz poślubił Justynę Kulkę. Ceremonia miała mieć miejsce w Liechtensteinie. Biznesmen pojawił się pierwszy raz u jej boku podczas Polsat Hit Festiwal. To właśnie wtedy Solorz był po raz ostatni widziany publicznie. W czerwcu Kulka została powołana w skład Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. Małżeństwo od początku wzbudzało podejrzenia u dzieci miliardera. Teraz na jaw wyszły zaskakujące fakty, które wskazują na poważne problemy w imperium Solorza.

Dzieci Zygmunta Solorza wysłały ostrzeżenie. Chodzi o jego obecną żonę

Jak podaje serwis Wyborcza.pl, 23 września dzieci miliardera, które od dłuższego czasu nie mają kontaktu z ojcem, wysłały wiadomość kilkudziesięciu osobom z kadry zarządzającej czterech głównych spółek Solorza (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel, Netia). W wiadomości Tobias Solorz, Piotr Żak i Aleksandra Żak mieli przestrzegać przed "przyjmowaniem poleceń wydawanych przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwość". To prawdopodobnie nawiązanie do żony biznesmena, która dopiero co została powołana do wyżej wspomnianej Rady Nadzorczej. To jednak nie wszystko. Według dzieci Solorza Kulka miała stać za "uwikłaniem Polsatu w układy z PiS w czasie rządów tej partii", kobieta miała również być pomysłodawczynią promowania Doroty Gawryluk jako kandydatki na prezydenta. Według Wyborczej niedługo ma pojawić się oświadczenie Katarzyny Tomczuk, zwolnionej członkini zarządu Polsat Media, w którym ta oskarży Kulkę o próbę przejęcia kontroli nad biznesami Solorza.

Kim jest Justyna Kulka? Od lat związana jest z Polsatem

Choć Kulka dopiero od czerwca jest w składzie Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A, to z Grupą Polsat Plus związana jest od 12 lat. Wcześniej działała w sektorach komunikacji i nowych technologii. Oprócz tego żona Solorza jest także Wiceprzewodniczącą Rady Programowej Stowarzyszenia Lepsza Polska. W związku z biznesmenem jest w zasadzie dopiero od kilkunastu miesięcy.