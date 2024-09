Patrycja Tuchlińska zapozowała z córką w willi. Spójrzcie tylko, jak dziewczynka urosła!

Patrycja Tuchlińska to partnerka Józefa Wojciechowskiego, przedsiębiorcy i byłego właściciela Polonii Warszawa. Wielu myślało jeszcze niedawno, że to ojciec Oskara Wojciechowskiego, czyli ukochanego Klaudii Halejcio. Jest to tylko zbieżność nazwisk - wcale nie jest spokrewniony z partnerem Tuchlińskiej. Influencerka doczekała się ze znanym biznesmenem dwójki dzieci - syna Augustyna i córki, której imię nadal nie zostało potwierdzone przez samą zainteresowaną. W mediach są doniesienia, że mała dziewczynka to Aurora. Na jednym z ostatnich zdjęć możemy zauważyć, jak pięknie się rozwija.

Patrycja Tuchlińska pozuje z córką. Co za figura po ciąży

Influencerka nie szczędzi kadrów z życia w dostatku. Nieustannie pokazuje fanom drogie hotele, podróże, wymyślne kreacje, torebki i po prostu luksusową codzienność. Jej dzieci nie mogą narzekać na kiepskie warunki do rozwoju. W domu Tuchlińskiej i Wojciechowskiego pełno przestrzeni, złota, jakościowych mebli, obrazów i roślinności. Niedawno jej przyjaciółka pokazała kadr, na którym możemy podejrzeć, jaki widok z okien mają domownicy. Robi wrażenie! Tym razem, na ostatnim zdjęciu partnerki biznesmena, możemy zauważyć, że macierzyństwo jej służy. Zapozowała w różowej, przylegającej poniekąd sukience z córką na rękach, która trochę podrosła. Jeszcze niedawno mogliśmy podziwiać kadry tuż po narodzinach maleństwa.

Patrycja Tuchlińska https://www.instagram.com/patrycja.tuchlinska/

Patrycja Tuchlińska od dawna zachwyca urodą. Spójrzcie na te komentarze

Ukochaną miliardera śledzi ponad 60 tys. obserwujących na Instagramie. Fani chętnie komentują jej zdjęcia z luksusowego życia. Jesteście ciekawi, co piszą pod postami? "Jedna kobieta a tak wiele odcieni kobiecości", "Śliczna jak zawsze, proszę odpoczywać w spokoju, Piękna, dziewczęca, naturalna" - takie komplementy otrzymuje Patrycja Tuchlińska. Duże wrażenie wywołują oczywiście kadry, na których widać jej syna Augustyna. Influencerka wyprawia mu bajeczne przyjęcia i zabiera na wycieczki. "Ale synek urósł" - czytamy pod rolką z podróży, na której widać syna Tuchlińskiej i Wojciechowskiego.