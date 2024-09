Zacznijmy od tego, o czym właściwie jest nowy program, który prowadzi Katarzyna Cichopek? Dojrzali single z bagażem doświadczeniem szukają w "Moja mama i twój tata" nowej relacji, a w tych poszukiwaniach pomagają im ich własne dzieci. W emocjonalnej wędrówce wspiera uczestników gwiazda "M jak miłość", która z wykształcenia jest psychologiem. Miszczak pokładał w tym formacie duże nadzieje. Jesteście ciekawi, z jakimi opiniami spotyka się program?

Kuba Wojewódzki o "Moja mama i twój tata". Widzi potencjał w widowni, ale nie w formacie

Ostatnio sporo mówi się na temat oglądalności programu, obok którego nie mógł przejść obojętnie gwiazdor TVN. "Średnio 401 tys. widzów oglądało debiut Kasi Cichopek w programie "Moja mama i twój tata" w Polsacie. To dobra liczba do zbiorowej refleksji na temat prawnej ochrony pracy. Nie prowadzących, tylko widza" - oznajmił krótko i w swoim stylu Wojewódzki dla "Polityki". Warto zaznaczyć, że wspomniany wynik jest niski w porównaniu do innych eksperymentów Polsatu. Ubiegłoroczne "Żony Warszawy" radziły sobie znacznie lepiej, mimo braku tak znanej postaci w załodze, jak Katarzyna Cichopek. Po jednym sezonie program przepełniony bogactwem zniknął z anteny. Jaki zatem los może czekać format Cichopek? Wielu widzi czarne chmury nad ta produkcją...

Katarzyna Cichopek nie ma łatwo w "Moja mama i twój tata". Doszło do spięcia z uczestniczką

W programie nie brakuje emocji, a także zgrzytów. W ostatnim odcinku byliśmy świadkiem pewnego napięcia. Uczestniczka sprowokowała Cichopek do pewnej wypowiedzi. - Czuję, że coś ci nie odpowiada. Z jednej strony śmiejesz się dużo i jesteś bardzo otwarta, a ja mam wrażenie, że jest coś, co cię blokuje. Czy jest coś, co ci nie odpowiada? - zapytała gwiazda Polsatu. - Nie, czuję się bardzo dobrze. Nic mnie nie blokuje - odpowiedziała uczestniczka. Cichopek na tym nie poprzestała. To ze mną, rozumiem, nie chcesz rozmawiać? Ja odebrałam od ciebie dzisiaj atak. Mówię: "chciałabym się dowiedzieć, z wami porozmawiać", a ty mówisz: "To sobie obejrzyj". To już jest któryś raz... - podkreśliła. Uczestniczka zaznaczyła zatem, że czuje się traktowana jak w przedszkolu". W komentarzach pod fragmentem odcinka jest wiele głosów za Cichopek. "Kasia jest super prowadzącą, a ta pani trochę dziwnie się zachowuje" - czytamy.