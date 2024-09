Justyna Steczkowska ma obecnie bardzo intensywny czas. Niedawno dołączyła do grona jurorów w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Obok piosenkarki na fotelach zasiedli także Małgorzata Walewska, Stefano Terrazzino oraz Piotr Gąsowski. Debiut Justyny Steczkowskiej w programie nie spodobał się wszystkim internautom. "Czy tylko ja widzę dość niegrzeczne zachowanie pani Steczkowskiej? Siedzenie tyłem do innego jurora, słabe jakoś" - czytaliśmy w komentarzach. Piosenkarka nie zdaje się jednak przejmować głosami krytyki. Poza karierą telewizyjną Steczkowska dba też o największą pasję - muzykę. Ostatnio nagrywała teledysk, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Justyna Steczkowska upadła na szklane podwyższenie. "Musimy jechać do szpitala"

Justyna Steczkowska zrelacjonowała swoim fanom kulisy kręcenia nowego teledysku. Piosenkarka chciała, aby efekt był spektakularny, więc wystroiła się w zbroję i kozaki na wysokim obcasie. Jak widać na opublikowanym filmie, wokalistka pozowała na szklanym podeście. Można się tylko domyślać, że w takiej stylizacji było to nie lada wyzwanie. W pewnym momencie Justyna Steczkowska straciła równowagę i wylądowała w środku szklanego podestu. Niestety piosenkarka dość mocno się skaleczyła i nie obyło się bez wizyty u specjalisty. - No i tak się kończą zdjęcia. Musimy jechać do szpitala, bo rana głęboka, cięta - zrelacjonowała Justyna Steczkowska dla swoich obserwatorów, którzy ruszyli z komentarzami. "O matko", "Nic ci się nie stało?", "Od samego patrzenia boli", "Zdrówka pani Justyno" - pisali.

Justyna Steczkowska wspomniała o bólu. Nie zamierza jednak rezygnować z koncertów

Justyna Steczkowska dodała na InstaStories zdjęcie opatrunku. "Boli" - czytamy. Piosenkarka zaznaczyła, że mimo wypadku nie ma zamiaru rezygnować z zaplanowanych koncertów. "Jutro koncert i pojutrze i kolejnego dnia też. I wszystkie zagram" - pisała Justyna Steczkowska. Smolasty może brać przykład?ZOBACZ TEŻ: Justyna Steczkowska chamska wobec Terrazzino? Tancerz odniósł się do krytyki piosenkarki [PLOTEK EXCLUSIVE]

