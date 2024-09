W Warszawie odbył się premierowy pokaz filmu "Niepewność. Zakochany Mickiewicz". Obraz w reżyserii Waldemara Szarka opowiada młodzieńczą historię miłości pomiędzy Adamem Mickiewiczem a Marylą Wereszczakówną. Rzecz jasna na premierze nie mogło zabraknąć odtwórców głównych ról, czyli Nikodema Rozbickiego i Aleksandry Piotrowskiej. Co ciekawe, na ściance do zdjęć pozowała także była partnerka Rozbickiego - Julia Wieniawa.

Nikodem Rozbicki na premierze w modnym zestawieniu

Nikodem Rozbicki pojawił się na premierze swojego najnowszego filmu w jednym z najmodniejszych kolorów tej jesieni, czyli burgundzie. Aktor pokazał się w dopasowanym garniturze, który połączył z nieoczywistymi mokasynami i odważną biżuterią. Stylizację dopełniła gładko zaczesana fryzura, która doskonale wpisała się w klimat eventu. Widać, że Rozbicki wie, co w modzie piszczy.

Wieniawa postawiła na prostotę i minimalizm

Tego wieczoru Julia Wieniawa mogła podziwiać swojego byłego partnera na dużym ekranie. Na premierze celebrytka postawiła na prostotę i minimalizm. W tej stylizacji nie brakowało jednak też sensualności. Pokazała się w garniturze o bardzo nowoczesnym fasonie. Krótka marynarka to wciąż jeden z najgorętszych trendów. W połączeniu z długimi, rozszerzanymi spodniami prezentowała się naprawdę dobrze. Jedynym akcentem kolorystycznym okazała się czerwona, niewielka torebka - również jeden z wiodących trendów, który doskonale ożywił całość. Warto zwrócić uwagę także na fryzurę - jest naturalnie, lekko i subtelnie.

Na premierze filmu "Niepewność. Zakochany Mickiewicz" dostrzegliśmy także m.in. Joannę Moro i Natalię Lesz. Joanna Moro postanowiła połączyć sport z elegancją i zrobiła prawdziwy misz-masz. Niby widzimy tylko czerń i biel, lecz dzieje się tu odrobinę za dużo. Buty w skaterskim stylu mają się nijak do torebki typu puzderko. Zdecydowanie lepszą opcją byłoby pójście w nieco prostszym, wyrafinowanym kierunku. To nie był do końca przemyślany wybór i naszym zdaniem to nie jest udana stylizacja aktorki.