Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z Fit Lovers są już po ślubie. Para popularnych youtuberów niedawno relacjonowała imprezę, która odbyła się na jachcie w Gruzji. Zakochani świętowali razem z rodziną. Jak się okazuje, powód do rodzinnego zlotu był o wiele ważniejszy. Kolejnego dnia wyjazdu para zorganizowała ślub. Już wiadomo, jaką kreację wybrała na ślub panna młoda. Uwagę zwraca imponujący welon.

Pamela i Mateusz z Fit Lovers są już po ślubie! Spójrzcie na suknię panny młodej

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z Fit Lovers już od ponad dziesięciu lat są dobrze znani społeczności YouTube. Para poznała się jeszcze na studiach, kiedy o popularności mogła jedynie pomarzyć. Dziś ich konto na Instagramie obserwuje ponad półtora miliona internautów, a para znalazła się na liście sześciu najbardziej wpływowych person w sferze polskiego internetu. Pamela i Mateusz właśnie pochwalili się zdjęciami ze ślubu i opublikowali ujęcie z samochodu. "No to jedziemy" - czytamy w opisie zdjęcia. Influencerka wybrała na tę wyjątkową uroczystość suknię z gorsetem z kryształków i dołem składającym się z wielu warstw tiulu. Spektakularna kreacja ledwo zmieściła się w aucie. Mateusz z Fit Lovers zdecydował się na nietypowy, kremowy kolor garnituru. Zamiast krawata pan młody wybrał aksamitną tasiemkę. W komentarzach od razu posypały się gratulacje. "Cieszę się waszym szczęściem! Życzę wam dużo miłości, bo zasługujecie na wszystko, co najlepsze!", "To było tylko kwestią czasu. Cudowni" - czytamy.

Pamela i Mateusz z Fit Lovers na wesele zaprosili także znajomych z branży

Wygląda na to, że para na wesele zaprosiła nie tylko najbliższych, ale także ludzi z branży. W sekcji komentarzy odezwała się Karolina Pisarek. Celebrytka przeprosiła, że nie mogła wziąć udziału w uroczystości. Podkreśliła, że nie jest teraz w najlepszej formie. "Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Zdrówko mi nie pozwoliło wpaść, ale odbijemy sobie innym razem. Dziś bawcie się do białego rana" - napisała modelka. Wiadomo, że wśród gości Pameli i Mateusza być też Marcin Dubiel, który od czasów pandora gate nieudolnie próbuje wrócić do życia publicznego.