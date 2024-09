Anna Lewandowska na bieżąco informuje obserwatorów o tym, co robi danego dnia. Trenerka fitness udała się na wycieczkę do Indonezji - a konkretnie poleciała na Bali. Tym razem nie towarzyszyła jej jednak rodzina. Robert wraz z Klarą i Laurą zostali sami. Influencerka zdecydowała się na babski wypad z przyjaciółką. Kilka zdjęć z wycieczki pojawiło się na profilu Lewej, a jedna z internautek już dopytuje o znany program.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Caroline Derpieński myśli o Lewandowskich?

Anna Lewandowska szalała na Bali. Fani pytają o "Azję Express"

Anna Lewandowska zdecydowała się na wycieczkę u boku przyjaciółki, Aleksandry Dec. Było to jednym z marzeń celebrytki, która chętnie dzieliła się fotografiami z wypadu. Panie poleciały na indonezyjską wyspę z zapakowanymi po brzegi plecakami. I to najwyraźniej przywiodło na myśl "Azję Express" jednej z internautek. W programie uczestnicy właśnie z takim bagażem podróżują po krajach, wykonując narzucone zadania. Niedawno wystartował czwarty sezon lubianego programu. Lewa nie zdecydowała się na udział w show, ale fanka podsuwa jej ten pomysł. "Aniu, obejrzałabym cię z Olą w 'Azja Express'" - napisała pod postem. Co ciekawe, influencerka zareagowała na ten komentarz śmiechem. Może kiedyś pojawi się w tym formacie?

Lewandowska odpisała fance Instagram.com/ annalewandowska

Tak Anna Lewandowska świętowała swoje 36. urodziny

Tegoroczne urodziny były dla Lewej z pewnością wyjątkowe. Spędzała je właśnie na Bali. "Mam urodziny. W tym roku, gdzie indziej niż zwykle, bo na drugim końcu świata. W urodziny życzy się spełnienia marzeń… ja spełniam aktualnie jedno z nich. Kolejny raz z plecakiem odkrywam piękne miejsce na ziemi" - napisała w poście na Instagramie. Już tęskni za rodziną. "Wspaniały czas… ale już nie mogę się doczekać, aż wyściskam moją rodzinkę. Dziękuję kochani za wszystkie życzenia! Nie mogę się doczekać, co przyniesie kolejny rok" - dodała. O ważnym dniu oczywiście nie zapomniał mąż trenerki. Robert Lewandowski opublikował zdjęcie z ukochaną i napisał: "Najlepsze życzenia urodzinowe dla mojej wspaniałej żony! Aniu, goń za marzeniami. Jestem dumny z tego co już osiągnęłaś i podekscytowany tym, co nadchodzi".

Zobacz galerię zdjęć:

Zdjęcia z wyprawy Anny Lewandowskiej na BaliOtwórz galerię