Zenek Martyniuk niejednokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina. Razem z żoną Danutą, doczekał się syna Daniela. Choć mężczyzna jest już dorosły i ma swoje życie, to nieraz dostarczył wielu zmartwień rodzicom. Wszystko za sprawą licznych skandali. Sporym zainteresowaniem cieszy się również jego życie prywatne. Jakiś czas temu związany był z Eweliną, z którą doczekał się córki Laury. Para rozstała się, a Daniel wziął ślub z Faustyną. Jak wyglądają relacje rodzinne u króla disco polo? Poznajcie szczegóły.

Zenek Martyniuk rzadko to robi. Rozgadał się o wnuczce. "Ma talent do śpiewu i tańca"

Choć początkowo Zenek i Danuta Martyniukowie sceptycznie podchodzili do relacji syna z nową wybranką, to wraz z upływem czau zaakceptowali jego życiowe wybory. Choć więzi z synową uległy poprawie, to para i tak jest oszczędna w słowach, jeśli o nią chodzi. Zdecydowanie inaczej jest w przypadku wnuczki. W jednym z wywiadów król disco polo niesamowicie się o niej rozgadał. Okazuje się, że dziewczynka ma talent do śpiewania. "Laura ma swoje ulubione piosenki z internetu. Śpiewa je w różnych językach. Puszcza je i śpiewa po włosku, po angielsku, czy po polsku. I co ciekawie uczy się ich fonetycznie, tak samo jak ja kiedyś zaczynałem" - wychwalał w rozmowie z "Faktem", po czym dodał:

W tamtym roku, gdy występowałem niedaleko Russocic, Laura była na moim koncercie i weszła ze mną na scenę. Ona podpatruje wszystko, ma talent do śpiewu i tańca. I bardzo się cieszę

- wyjawił król disco polo. Po tym wyznaniu Zenek Martyniuk został zapytany, czy planuje nagrać coś kiedyś z Laurą. Jego słowa są bardzo zapowiadające. "Dziś trudno powiedzieć, zobaczymy, co czas przyniesie. (...) wspólny duet w przyszłości nie jest wykluczony" - zapowiedział. Zdjęcia Zenka Martyniuka możecie zobaczyć w galerii na górze strony.

Zenek Martyniuk rywalizuje o względy wnuczki. Zaniemówił, jak zobaczył, co kupił jej drugi dziadek

Na tym jednak nie koniec rewelacji. W dalszej części wyszło na jaw, że Zenek i ojciec Eweliny, czyli dziadkowie Laury rywalizują ze sobą o jej względy. Konkurencja jest na tyle duża, że niejednemu zatkałoby, aż dech w piersiach. Okazało się, że dziewczynka lubi jazdę konną. W związku z tym drugi dziadek postanowił sprawić jej kucyka! Prezent był tak nietypowy, że sam król disco polo zaniemówił z wrażenia. "Dwa razy w tygodniu chodzi na lekcje jazdy konnej. Ma już swojego kucyka. Jej drugi dziadek, a ojciec Eweliny, ma kilka dużych koni, a ona ma małego konika. (...) Wygląda jak prawdziwa dżokejka. Jak zobaczyłem ją ubraną w bryczesy, czapeczkę, koszulkę i spodenki, to aż zaniemówiłem" - opowiadał. ZOBACZ TEŻ: Za tyle Zenek Martyniuk zaśpiewa na twoim weselu. Kosmiczna kwota.

