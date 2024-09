Hanna Lis rzadko kiedy pokazuje córki. Nie mieszkają w Polsce

Hanna Lis nie należy do gwiazd, które epatują w mediach prywatnością. Dziennikarka zamieszcza na Instagramie luźne treści, związane z jej wielką pasją, jaką jest gotowanie. Prawdziwą rzadkością są rodzinne ujęcia, na których widać jej dorosłe już córki. Prezenterka z Robertem Smoktunowiczem i Tomaszem Lisem nie doczekała się dzieci. Julia i Anna przyszły na świat z nieformalnego związku Lis z przedsiębiorcą Jackiem Kozińskim. Dziś są już dorosłymi kobietami i nie mieszkają w Polsce.

Hanna Lis rzadko pokazuje córki. Nie mieszkają w Polsce

9 września media obiegła smutna wiadomość o niespodziewanej śmierci pierwszego męża Hanny Lis. Nie żyje Robert Smoktunowicz, a informację potwierdziła jego życiowa partnerka, Marzena Gajewska. Były polityk i dziennikarka rozwiedli się po dziewięciu latach małżeństwa. Rok po rozstaniu prezenterka powitała na świecie córkę Julię, a dwa lata później urodziła Annę, których ojcem jest Jacek Koziński. Związek Hanny i Jacka rozpadł się krótko po narodzinach młodszej córki. Hanna bardzo rzadko publicznie mówi o pociechach. Wiadomo, że jej córki wyjechały z Polski i mieszkają w Amsterdamie. Nie jest tajemnicą, że łączy je bardzo bliska reakcja. Prezenterka nie kryje, że jest z nich bardzo dumna i tego, jak radzą sobie w dorosłym życiu. "Jestem bardzo szczęśliwa, że moje dziewczyny wchodzą w świat z przytupem, co nie wynika z tego, że są uprzywilejowane, bo nie są w żaden sposób. Gdyby były w Polsce to może mogłyby się gdzieś powołać na mamusię, czego nie znoszą (...) Tam są zdane same na siebie i zdają ten egzamin dzień po dniu fantastycznie, co daje mi poczucie spokoju i komfortu" - mówiła w rozmowie z Plejadą.

Julia ma już 25 lat i studiuje communication science. Nie jest aktywna w mediach społecznościowych i nie interesuje się życiem w blasku fleszy, jednak od czasu do czasu dumna mama opublikuje jej zdjęcie. Tak było, gdy publicznie składała jej życzenia z okazji 25. urodzin. Zamieściła wówczas kadr, na którym widać, że Julia przeciwieństwie do znanej mamy, nie jest blondynką, a ma ciemne i krótkie włosy.

Młodsza córka Hanny Lis robi karierę w modelingu

Anna swoją karierę związała z modelingiem i świetnie sprawdza się w tej roli. Realizuje sesje zdjęciowe, a efekty chętnie zamieszcza na Instagramie. Podobnie jak starsza siostra ma brązowe włosy i delikatne rysy twarzy. Pojawiły się głosy, że przypomina Kaię Gerber, córkę Cindy Crawford, ale też Lily Rose Depp, córkę Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis. "Anka ma totalnie artystyczną duszę. Ona siedzi i czyta Baudelaire'a na przykład" - mówiła dziennikarka w podcaście "Matcha Talks".