Skandal wokół "Beetlejuice Beetlejuice". Polscy widzowie rozpętali aferę

Wielu kinomanów czekało na kontynuację klasyki kina - "Soku z żuka". Po ponad 35 latach zadebiutował "Beetlejuice Beetlejuice". W obsadzie filmu znajdziemy aktorów, którzy zagrali w oryginalnej produkcji - Michaela Keatona, Winonę Ryder oraz Catherinę O'Harę. Tim Burton zdecydował się również na zaangażowanie Jenny Ortegi, z którą współpracował na planie "Wednesday". I to właśnie aktorka młodego pokolenia wypowiada słowa, które mocno uderzają w Polaków.

Polacy są oburzeni. Wszystko przez postać Marii Skłodowskiej-Curie

Akcja "Beetlejuice Beetlejuice" zaczyna się w Halloween. Jenna Ortega wciela się w córkę Winony Ryder, Astrid Deetz. Bohaterka zdecydowała się na oryginalny kostium - przebrała się za uznaną w świecie nauki Marię Skłodowską-Curie. Na pierwszy rzut oka niełatwo jest zidentyfikować strój, ale udaje się to jej koledze z sąsiedztwa. Postanowił on jednak dopytać o ubiór. W anglojęzycznej wersji filmu Astrid wyjawia, że jest Maria Curie - "francuską uczoną", która zmaga się z chorobą popromienną. I to właśnie stało się obiektem irytacji polskich widzów, którzy komentowali sprawę z oburzeniem. Oczywiście problemem jest ukazanie Skłodowskiej-Curie jako Francuzki. "Maria Skłodowska-Curie była przecież Polką!", "Jak można powiedzieć, że Skłodowska-Curie była Francuzką?" - czytamy na portalu X.

Polacy wyciągnęli wnioski. Naprawili błąd

Na szczęście Polacy poprawili błąd amerykańskich kolegów po fachu. W polskiej wersji językowej sprawa ma się zupełnie inaczej. Twórcy dubbingu zauważyli ten błąd. Alicja Warchocka, która wciela się w Astrid Deetz, mówi już "polska fizyczka". Twórcą polskiej wersji językowej jest Bartek Fukiet.

Uznana w świecie naukowczyni wielokrotnie podkreślała swoją polskość, o czym możemy się przekonać, czytając początek jej autobiografii. "Moja rodzina jest polską, a nazwisko moje rodowe jest Skłodowska" - pisała. Później wielokrotnie wspomina o ojczyźnie. Pisała m.in. Mickiewiczu, Słowackim czy Krasińskim, gdy podkreśla pochodzenie "polonu". Skłodowska-Curie dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla - z fizyki w 1903 roku oraz z chemii w 1911 roku. Jest jedną z pięciu osób, które dwukrotnie zostały wyróżnione tą nagrodą. Jest również jedną z dwóch osób, która otrzymała tę nagrodę w dwóch różnych dziedzinach.