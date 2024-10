Marcelina Zawadzka podzieliła się radosną nowiną. Prowadząca "Farmę" wraz z narzeczonym Maxem Gloecknerem powitała na świecie pierwsze dziecko. Fenomenalna wiadomość została przekazana w programie "Halo tu polsat". Para pokazała też pierwsze kadry z maleństwem. Przy okazji narzeczeni zdradzili, jakie imię wybrali dla pociechy.

Marcelina Zawadzka urodziła syna!

Ostatni czas bez wątpienia upłynął Marcelinie Zawadzkiej na przygotowaniach do powitania w rodzinie nowego członka. Celebrytka na bieżąco relacjonowała, kompletowanie wyprawki, czy zmiany w mieszkaniu, by wygospodarować specjalne miejsce dla malucha. W końcu przyszedł jednak czas na przekazanie rewelacyjnych informacji. Marcelina Zawadzka jest już po porodzie. Gwiazda powitała na świecie syna. Chłopiec otrzymał imię Leonidas. W "Halo tu polsat" była modelka krótko zabrała głos. "Jesteśmy już w komplecie. Nasz synek jest z nami". Opublikowała także post na Instagramie, dodając urocze wideo. Dodała także, że Leonidas urodził się 9 października. "Synku, nawet nie wiesz jak się cieszymy, że już jesteś z nami" - napisała. Pod postem posypały się gratulacje od wiernych fanów. Kadr z dzieckiem możecie zobaczyć w naszej galerii.

Marcelina Zawadzka długo ukrywała ciążę

Przypominamy, że Marcelina Zawadzka przez jakiś czas nie dzieliła się wieścią, że spodziewa się potomka. Pierwszy raz o ciąży poinformowała publicznie dopiero pod koniec maja. Modelka opublikowała wówczas poruszające nagranie ze swoim narzeczonym. "Niebawem moje drogie, kochane mamy dołączę do waszego grona - mam ogromną wdzięczność, wypełnia mnie po krańce możliwości, za to, że Bóg pozwolił mi zaznać prawdziwej, czystej, pewnej i wzajemnej miłości, dzięki której powstał jego owoc" - napisała w poście. W czerwcu wyprawiła huczne baby shower i wyjawiała płeć dziecka. Później chętnie pokazywała przygotowywanie się do macierzyństwa, a także udzielała licznych wywiadów czy wypowiedzi publicznych. Myślicie, że opiekę nad maluchem będzie tak samo relacjonować? O tym przekonamy się już niebawem. ZOBACZ TEŻ: Marcelina Zawadzka przerobiła swoją sypialnię dla dziecka. Skromnie, ale jak gustownie!

