W sobotę 7 września Marcin Hakiel wraz z partnerką Dominiką pojawili się w programie "Mówię wam". Podczas rozmowy z Mateuszem Hładkim rozanielona para z uśmiechem od ucha do ucha opowiadała o przygotowaniach do narodzin pierwszego wspólnego dziecka. Przyjemna atmosfera nie trwała jednak długo. Bowiem zaraz po wywiadzie, gdy Marcin Hakiel i Dominika opuścili studio, tancerz został brutalnie zaatakowany. Sam zainteresowany zabrał już głos w sprawie. Teraz zrobiła to jego ukochana. Ta nie kryła rozczarowania i rozgoryczenia.

Dominika zabrała głos po ataku na Hakiela. Co za słowa!

Według relacji Dominiki całe zdarzenie odbyło się poza jej zasięgiem. W rozmowie z portalem Kozaczek kobieta wyznała, że do incydentu doszło, gdy Marcin Hakiel był w innym miejscu, a ona dowiedziała się po fakcie. "To nie do końca było na moich oczach, Marcin był wtedy w drodze do samochodu, odnieść nasze rzeczy i wrócił po mnie po całym incydencie, więc dowiedziałam się po fakcie. Jest mi bardzo przykro z powodu takiej sytuacji, bo po miłym wywiadzie i spędzonym czasie, spotkała nas taka nieprzyjemność. Trzeba uważać na siebie nawet w biały dzień, ale panowie ochroniarze stanęli na wysokości zadania i złapali sprawcę" - przekazała. W dalszej części rozmowy reporter dopytywał ukochaną Hakiela, czy para postanowiła podjąć jakieś kroki prawne w tej sprawie. Ta jednak uchyliła się od odpowiedzi i wyraźnie zaznaczyła, że "to zamierzają zostawić dla siebie". Jak jednak informuje "Super Express" sprawca został zatrzymany i postawiono mu zarzuty. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Marcin Hakiel został zaatakowany. To zrobił zaraz po wizycie na komisariacie

Marcin Hakiel również nie przeszedł obok sprawy bez komentarza. Jeszcze w dniu wywiadu udzielił krótkiej wypowiedzi dla "Super Expressu". Tancerz poinformował, że udał się na policję, a następnie postanowił razem z ukochaną nieco poprawić sobie humor. "Miałem dzisiaj nieprzyjemną sytuację pod studiem "Dzień dobry TVN". Przypadkowy przechodzień stwierdził, że mnie uderzy. Złożyłem wyjaśnienia na komisariacie i pojechaliśmy z Dominiką na lody. Czuję się ok, dziękuję" - poinformował. ZOBACZ TEŻ: Dominika w czułych objęciach Marcina Hakiela. Odsłoniła ciążowy brzuch. "Piękni jesteście".

