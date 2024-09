Lewandowska spamuje zdjęciami z Bali. Przy okazji odpowiedziała na hejt!

Anna Lewandowska niedawno świętowała 36. urodziny. Z tej okazji wybrała się ze swoją przyjaciółką Olą Dec na wspólną wyprawę na Bali. Tam oddają się słonecznym kąpielom, zwiedzają, odwiedzają świątynie, fotografują krajobrazy (i siebie nawzajem) i przemieszczają skuterami, by jak najwięcej zobaczyć. Jest to jednak zupełnie inna podróż niż ta, którą panie odbyły kilka miesięcy temu na Dominikanę, gdzie Lewandowska zupełnie zrezygnowała z korzystania z mediów społecznościowych.

Anna Lewandowska pokazuje wdzięki na Bali. Odpowiada na hejt, który ją spotyka

Tym razem obie jednak wstawiają sporo relacji i zdjęć z wyjazdu. O dziwo, trenerka znalazła również czas na to, by odpowiedzieć na komentarz, w którym poruszono temat hejtu na nią, którego, jak to pod zdjęciami sławnej osoby, nie brakuje. Oczywiście nie była to odpowiedź wprost. Anna Lewandowska zdecydowała się polubić komentarz, w którym znajdował się wierszyk, napisany dla niej przez jedną z fanek.

Za urodę hejtowana, za szczerość wyśmiewana. Za ciężką pracę - ogrom zazdrości, za bycie znaną - komentarze złości. Sławny mąż, fajne dzieci, więc jeszcze bardziej hejt wrzuca się do sieci

- rozpoczynała się twórczość fanki.

"To nie jest ważne, bo ma pani nas. Prawdziwych fanów jest tu cały las. Ci, co szanują i są z panią zawsze, nawet kiedy są wokół rzeczy ciekawsze" - kontynuowała fanka, w dalszej części, składając ulubionej trenerce urodzinowe życzenia.

Anna Lewandowska świętuje urodziny. Właśnie spełnia swoje marzenie

Anna Lewandowska skończyła 36 lat. Wyprawa "na drugi koniec świata" była jej marzeniem, jak sama podkreśliła i właśnie teraz postanowiła to marzenie spełnić. W dniu urodzin (7 września) pojawił się na jej Instagramie post. Lewa opublikowała nagranie prosto z dżungli, na którym wygląda na wyjątkowo zadowoloną z wyjazdu. Przy okazji trenerka dodała kilka słów od siebie. "Mam urodziny. W tym roku, gdzie indziej niż zwykle, bo na drugim końcu świata. W urodziny życzy się spełnienia marzeń… ja spełniam aktualnie jedno z nich. Kolejny raz z plecakiem odkrywam piękne miejsce na ziemi" - zaczęła Lewandowska. "Wspaniały czas… ale już nie mogę się doczekać, aż wyściskam moją rodzinkę. Dziękuję kochani za wszystkie życzenia! Nie mogę się doczekać, co przyniesie kolejny rok" - dodała. O święcie żony nie zapomniał także jej mąż. Robert Lewandowski opublikował w sieci romantyczne ujęcie z ukochaną i dodał kilka słów od siebie. "Najlepsze życzenia urodzinowe dla mojej wspaniałej żony! Aniu, goń za marzeniami. Jestem dumny z tego co już osiągnęłaś i podekscytowany tym, co nadchodzi" - napisał.