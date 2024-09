Maffashion przychodzi na treningi Danilczuka i Jeżowskiej. 'Bardzo się w to zaangażowała'

Julia Kuczyńska znana jako Maffashion ma za sobą skomplikowane życie uczucie. Głośno było o jej związku z Sebastianem Fabijańskim, z którym doczekała się syna Bastka. Relacja tych dwojga zakończyła się w atmosferze skandalu. Później blogerka związała się z Mateuszem "Blue Baby", ale to uczucie także nie przetrwało próby czasu. Po tym, jak Maff zakończyła swoją przygodę z "Tańcem z gwiazdami", w kuluarach plotkowało się, że jest w związku z Michałem Danilczukiem - tancerzem, z którym była w parze. Oboje jak dotąd nie potwierdzili tych rewelacji, ale razem pojawiają się m.in. na imprezach. I tak niedawno bawili się wspólnie na weselu Roksany Węgiel. Teraz okazuje się, że blogerka modowa jest stałą bywalczynią sal treningowych tancerza.

Maffashion na treningach z Danilczukiem i... Majką Jeżowską

Michał Danilczuk w poprzedniej edycji "Tańca z gwiazdami" zdobył z Maffashion trzecie miejsce w walce o Kryształową Kulę. Utalentowany tancerz weźmie udział również w najnowszej edycji tanecznego show Polsatu. Tym razem jego podopieczną została Majka Jeżowska. Co ciekawe, piosenkarka znana z takich hitów, jak "A ja wolę moją mamę" oraz "Wszystkie dzieci nasze są" bardzo rzetelnie przykłada się do treningów z tancerzem. Jak informuje portal Fakt.pl, ćwiczy z Danilczukiem nawet do późnych godzin. Okazuje się, że w treningach ma towarzyszyć im Maffashion. Jak podaje informator tabloidu, celebrytka dzięki temu nie tylko spędza czas z ukochanym, ale też jako była uczestniczka "Tańca z gwiazdami" pomaga Jeżowskiej przygotować się do formatu.

Julka często pojawia się na treningach. Jako doświadczona uczestniczka, która doszła w programie tak daleko, daje Majce rady.

"Maffashion pomaga w treningach, w końcu sama zaczynała, nie wiedząc o tańcu właściwie nic. Bardzo się w to zaangażowała, a Majka to docenia" - podaje informator portalu.

Być może powód obecności Kuczyńskiej treningach Jeżowskiej i Danilczuka jest jeszcze inny. Można się domyślać, że celebrytka bierze też udział w nagraniach kulisów tanecznego show. Czy właśnie w tych materiałach padnie oficjalna deklaracja, że ona i tancerz są w związku? Czekamy!

Majka Jeżowska o kochanku

Piosenkarka jakiś temu pochwaliła się udanym życiem uczuciowym, z którego jest dumna. Jeżowska, dla której nie ma tematów tabu, przyznała wówczas, że ma romans. - Ja już swoje przeżyłam, byłam trzy razy mężatką, urodziłam dziecko, jestem babcią i jestem spełniona, i mam z*******o kochanka - mówiła w podcaście "Damy w mieście" Jacka Szawioły i Oskara Netkowskiego. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.