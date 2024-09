Program "Must Be The Music" wraca po ośmiu latach na antenę. Wiadomo, że w znanym show, które emitowane było w latach 2011-2016 zajdą duże zmiany. Tym razem w jury znajdzie się: Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Natalia Szroeder. Plotek dowiedział się, że czwartym jurorem został producent muzyczny Miłosz Paweł Borycki, który działa pod pseudonimem Miuosh. A w niedzielnym wydaniu "halo tu polsat" ogłoszono z kolei prowadzących program.

Nowi prowadzący "Must Be The Music"

Dotychczas prowadzącymi "Must Be The Music" była Paulina Sykut-Jeżyna i Maciej Rock. Okazuje się, że tylko ten drugi został w gronie jego prowadzących. Do niego dołączyły aż dwie osoby. W nowym odcinku śniadaniówki Polsatu dowiedzieliśmy się, że u jego boku pojawi się Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski. Nowi prowadzący połączyli się ze studiem "halo tu polsat" prosto z pierwszego dnia nagrań w Warszawie. - Dawno nie widziałem takich tłumów na castingu do programu muzycznego, a prowadziłem prawie wszystkie - cieszył się Maciej Rock. - Absolutna nobilitacja do tego, że szansa, po tylu różnych doświadczeniach ze stacją Polsat. Mam okazję stać koło tego wspaniałego grona ze wspaniałymi ludźmi... Mam nadzieję sprawdzić się w tym. Wracamy z dużą pompą - wtórował Adam Zdrójkowski. - Jestem bardzo podekscytowana i wzruszona. Jestem zachwycona. Nie ma żadnych ograniczeń, zapraszamy wszystkich bez względu na wiek. Jestem zaszczycona, że mogę w tymi dwoma przystojniakami prowadzić program - dodała Patricia Kazadi i powiedziała, że będzie pomagała uczestnikom za kulisami. - Chcę tutaj być wsparciem, dodać otuchy - podsumowała. Widzowie zdają się również usatysfakcjonowani doborem prowadzących, co wyrazili w komentarzach. "Najlepsza wiadomość nie mogę się doczekać", "Najlepsza prowadząca w tym kraju wraca", "Będzie ogień" - czytamy.

Problemy zdrowotne nie pozwoliły wrócić jej do "Must Be The Music"

Do "Must Be The Music" nie chciała wracać już Elżbieta Zapendowska. Powodem, przez który trenerka wokalna zrezygnowała z udziału w show, jest jej stan zdrowia. 77-latka czuje się coraz gorzej i nie chce już pracować w telewizji. - Oficjalnie mówię, że wycofuję się dużymi krokami z branży i ze wszelkich czynności zawodowych. Ja już nie daję rady. Przede wszystkim z powodu ślepoty, ale też i wieku. Sztuka estradowa polega też na ocenie wizualnej. To nie jest bez znaczenia. Jeżeli ja widzę plamę zamiast wokalistki, to co ja mogę powiedzieć na temat jej estetyki wizualnej? Nic. Ja mogę powiedzieć tylko, że 'jesteś piękną plamą' - powiedziała niedawno w rozmowie z "Faktem".

Zobacz pierwsze zdjęcia nowych prowadzących z castingu w Warszawie

