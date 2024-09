Blanka Stajkow bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. Ci, którym wydaje się, że wokalistka wolałaby wymazać z pamięci wspomnienia związane ze swoim występem w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie, są w błędzie. Przypominamy, że wówczas dała popis, prezentując swoje umiejętności taneczne przed uczniami. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że Blanka twerkować. Choć bez wątpienia jest to coraz popularniejszy taniec, który dobrze wpływa na sylwetkę, to jednak trzeba pamiętać, że polega on na energicznym potrząsaniu pośladkami. Po tym wydarzeniu wybuchła prawdziwa burza. Internauci byli w szoku, jak można coś takiego zaprezentować na oczach dzieci. Jeśli myślicie, że to koniec afery, to jesteście w błędzie. Blanka właśnie wrzuciła do sieci nagranie z nowym wyzwaniem dla młodzieży.

Blanka idzie w zaparte. Ogłosiła nowy konkurs. "Jeśli nauczycielki dadzą się namówić"

Choć w sprawie zabrała już głos m.in. dyrektorka placówki oraz małopolska kuratorka oświaty, to Blanka zdaje się nic sobie z tego nie robić. Wręcz przeciwnie. Piosenkarka znana z hitu "Solo", wyraźnie podchwyciła temat i zamierza jeszcze bardziej wykorzystać swoje pięć minut sławy. Na TikToku właśnie opublikowała nowy filmik, w którym zachęca swoich obserwujących (w tym na pewno sporą grupę dzieci i nastolatków), by skorzystały z jej konkursu i nagrały specjalny filmik. Nagrodą za najlepsze materiały ma być nie co innego, jak spotkanie z Blanką w szkole. Na opublikowanym nagraniu Blanka stoi w klasie przed tablicą, a uśmiech nie schodzi jej z twarzy ani na moment. "Mogę przyjechać do twojej szkoły! "Wrzuć tiktoka, jak tańczysz (...) sam, z resztą lub całą klasą (jeśli nauczycielki dadzą się na mówić - dawaj!). Podepnij oficjalny dźwięk, dodaj opis (...) i wypełnij formularz! (...) Bawimy się do 30 września, a w Dzień Nauczyciela ogłaszamy aż trzech zwycięzców, co oznacza, że odwiedzę aż trzy szkoły! (...) Widzimy się w twojej szkole!" - zachęca w opisie. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

