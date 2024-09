Stało się. 6 września ruszyła 21. edycja "Twoja twarz brzmi znajomo". W programie nastąpiło sporo zmian - między innymi ze względu na odejście ze stacji Macieja Dowbora. W roli prowadzących zadebiutował duet: Maciej Rock i Agnieszka Hyży. Skład jury również się zmienił. Pojawił się tam uwielbiany przez widzów Stefano Terrazzino, a nową twarzą w programie jest Justyna Steczkowska. Szybko jednak okazało się, że widzom nie do końca Steczkowska przypadła do gustu. Już mają do niej pewne "ale".

Justyna Steczkowska rozjuszyła internautów. Stefano Terrazzino reaguje

W teorii nic nie wskazywało katastrofy. Justyna Steczkowska prezentowała się świetnie - zasiadła w jury w sukience ze świecącym gorsetem. Rozpoczęła program spokojnie - wolała wspierać uczestników i szczędziła im słów krytyki. Większość występów wzbudzał zachwyt piosenkarki. - Mnie się ten występ szalenie podobał - stwierdziła po tym, jak Reni Jusis wcieliła się w piosenkarkę Rafaelli Carry. Co więc poszło nie tak? Ano, widzom nie spodobało się, że Steczkowska za jurorskim stołem siedzi odwrócona plecami do Stefano. Dali temu upust w internecie. Zapytaliśmy tancerza o to, czy czuje się tym faktem urażony. Jak się okazało - zupełnie nie. Terrazzino wie, że piosenkarce wcale nie chodziło o to, by w jakikolwiek sposób go zlekceważyć. Po prostu gwiazda chciała... lepiej się prezentować. Ot, cały sekret.

Znam Justynę od lat, my się lubimy, szanujemy się, jest fajna energia między nami. To, że w programie siedziała "na lewo" to nic, bo jestem przyzwyczajony. Dla niej ten lewy profil jest taki ważny, więc ja się o to nie obrażam. Nie uważam, że to jest złe wychowanie, dla mnie to jest ok. To coś normalnego, znam ją i to nie jest nic związanego z moją osobą

- przyznał w rozmowie z naszym redaktorem Bartoszem Pańczykiem.

Burza po decyzji w sprawie "Twoja twarz brzmi znajomo"

Ogłoszenie Justyny Steczkowskiej nową jurorką od początku spotkało się z niezadowoleniem fanów "Twoja twarz brzmi znajomo". "Hmmm, no jestem sceptycznie nastawiona. Przydałby się ktoś z poczuciem humoru. Liczyłam na byłego uczestnika, który wie, jak wygląda praca w programie", "O nie, nie pasuje tu zupełnie", "Zachodzą zmiany na gorsze", "Wiernym widzom, którzy śledzą losy programu od wielu lat, jak mnie, trochę trudno przetrawić te wszystkie drastyczne zmiany", "No to jest chyba jedno z większych zaskoczeń" - twierdziła część komentujących. Oczywiście wierni fani nie zawiedli. "Cudownie! W końcu zacznę oglądać ten program", "Już nie mogę się doczekać odcinków z panią Justynką", "To będzie petarda, ten sezon" - cieszyli się.