Ze Stanów Zjednoczonych dotarła smutna wiadomość o śmierci nastoletniego piłkarza Jakuba Skiby. 19-letni bramkarz był wychowankiem akademii piłkarskiej Chicago Fire. Rodzina nie poinformowała, co było przyczyną jego śmierci. Jak jednak ustalił portal Times Memorial Board, nastolatek zginął w wyniku obrażeń, które były konsekwencją wypadku samochodowego. W sieci pojawiły się kondolencje od bliskich Jakuba Skiby, którzy są zdruzgotani informacją o jego nagłej śmierci.

Nie żyje 19-letni piłkarz Jakub Skiba. "Na zawsze pozostanie częścią naszej piłkarskiej rodziny"

O śmierci Jakuba Skiby poinformował klub Chicago Fire Academy. To właśnie do tej prestiżowej kadry trafił Jakub Skiba, który już od małego pasjonował się piłką nożną. "Jesteśmy pogrążeni w głębokim smutku w związku ze śmiercią gracza naszej akademii Jakuba Skiby. W tym trudnym czasie chcieliśmy przekazać jego rodzinie najszczersze kondolencje. Jakub na zawsze pozostanie częścią naszej piłkarskiej rodziny" - czytamy we wpisie opublikowanym na platformie X.

Jakub Skiba od dziecka pasjonował się piłką. Przyjaciele opublikowali kondolencje

Wiadomość o śmierci Jakuba Skiby pojawiła się także na stronie domu pogrzebowego Zarzycki Manor Chapels w Willow Springs. Z informacji podanych na stronie dowiadujemy się, że 19-latek zmarł 3 września. "Największą pasją Jakuba była piłka nożna, w którą zaczął grać już jako trzylatek. Grał w klubie Kuba Soccer Academy, FC United Soccer Club i Chicago Fire jako bramkarz. Jakub jest absolwentem Lockport High School, które ukończył z wyróżnieniami" - czytamy. Jakub Skiba pochodził z góralskiej rodziny. Mieszkał w stanie Illinois i był bardzo lubiany wśród rówieśników. Na stronie zakładu pogrzebowego opublikowano liczne kondolencje od osób z jego otoczenia. "Spoczywaj w spokoju Skiba! Byłeś jednym z najlepszych bramkarzy, z jakimi miałem okazję współpracować. Byłeś jeszcze lepszym człowiekiem poza boiskiem", "Jakub był zawsze osobą, na której w stu procentach mogłem polegać w pracy. Poza nią staliśmy się bliskimi przyjaciółmi. Spoczywaj w pokoju bracie. Będzie nam ciebie brakowało", "Cieszę się, że miałam okazję cię poznać. Miałeś wielkie serce. Zawsze będzie nam ciebie brakowało" - czytamy w kondolencyjnych wpisach.