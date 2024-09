Narodowe Czytanie to wyjątkowa akcja, która odbywa się co roku. W 2024 roku możemy usłyszeć fragmenty utworu Juliusza Słowackiego. Jak tłumaczył Andrzej Duda w liście, "chciałby, aby w trakcie tej wspólnej lektury towarzyszyła nam refleksja nad Polską i polskim losem. Ale też nad aktualnością 'Kordiana'". Para prezydencka zjawiła się w Ogrodzie Saskim w Warszawie, by wziąć udział w tej wyjątkowej akcji. Agata Duda postawiła na niebieską suknię z żabotem. Jak na tym wyszła?

Agata Duda w niebieskiej sukni. Ekspert wytyka błędy. "Nie gra tu ani kolor, ani fason"

Wygląda na to, że Agata Duda nie trafiła ze stylizacją podczas Narodowego Czytania. "Niestety po raz kolejny zaliczyła modową wpadkę. Zdecydowała się na sukienkę z żabotem, która bardziej przypomina kreację z filmu kostiumowego niż współczesną stylizację. Nie gra tutaj ani kolor, ani fason. Całość ma się nijak do urody pierwszej damy. To samo tyczy się włosów - kolor jest zbyt żółty i brakuje w nim głębi" - ocenił ekspert modowy Michał Musiał. Później zasugerował, co pierwsza dama mogłaby zmienić.

Zdecydowanie lepszą opcją byłoby postawienie na naturalnie wyglądające refleksy i zrezygnowanie z globalnej koloryzacji. Małżonka Andrzeja Dudy zdecydowanie powinna zapuścić włosy i postawić na mniej 'wyczesania', a więcej naturalności"

- tłumaczył ekspert.

Agata Duda niedawno olśniła na spotkaniu z prezydentem Litwy

Pierwsza dama ma ostatnio sporo na głowie. Niedługo po przylocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie odbył się szczyt NATO, doszło do spotkania między prezydentem Polski i prezydentem Litwy. Agata Duda stała wtedy u boku swojego męża w intensywnie niebieskim komplecie. Jakiś czas temu Jessica Mercedes zarzuciła Dudzie, że ta powinna postawić na nieco bardziej kolorowe stylizacje. Jak widać, pierwsza dama od czasu do czasu lubi założyć coś bardziej wyrazistego. Niebieski żakiet i spódnica sprawiły, że cała uwaga była zwrócona właśnie na nią. W cieniu Agaty Dudy stała pierwsza dama Litwy, która, choć równie elegancka, zniknęła w tłumie ze swoją stonowaną stylizacją. ZOBACZ TEŻ: Agata Duda milczy w temacie młodszego brata. On chętnie o niej opowiada. Nie do końca miło